第79届联合国大会高级别会议周：越南政府副总理兼外交部长裴青山进行一系列双边会晤

据越通社驻纽约记者报道，越南政府副总理兼外交部长裴青山在会见古巴外交部长罗德里格斯时强调，越南始终重视并希望继续培育和进一步发展越古特殊关系。苏林总书记、国家主席对古巴进行的国事访问，将继续为两国同志、兄弟般的信任和全面合作关系创造新的里程碑。裴青山表示，越南愿扩大卫生、制药、旅游、农业、能源、建筑等领域合作，愿在古巴有需求的领域分享经验。



古巴外交部长罗德里格斯对第三号台风“摩羯”造成的重大损失表示深切慰问，古巴愿协助越南开展灾后重建工作。两位外长同意密切配合，有效落实两国高层领导所达成的协议，提升两国对话合作机制的质效；促进议会外交、地方间合作和人文交流；有效部署2025年庆祝越古建交65周年活动。



裴青山在会见拉脱维亚外交部长拜芭•布拉泽时强调，越南一向重视并希望加强与拉脱维亚的传统友好合作关系；建议拉脱维亚继续支持越南竞选联合国各机构；希望拉脱维亚发出声音，推动欧盟剩下9个成员国早日批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），支持欧盟委员会早日解除对越南水产品的IUU黄牌警告。



越南政府副总理兼外交部长裴青山与联合国秘书长缅甸问题特使毕晓普。图自越通社



拉脱维亚外交部长拜芭•布拉泽重申，支持欧盟其他国家尽快批准并实施EVIPA协定，为越南与拉脱维亚经贸投资关系带来实实在在的利益。两位部长同意协调推进经贸、教育培训合作，特别是在数字化转型、绿色转型、举办文化艺术活动等领域；考虑签署新的两国外交部合作谅解备忘录。



越南政府副总理兼外长裴青山在会见乌兹别克斯坦外长巴赫蒂约尔·赛多夫时重申，越南一向重视与乌兹别克斯坦乃至中亚国家的多方面友好合作关系。



乌兹别克斯坦外长巴赫蒂约尔•赛多夫表示，越南是乌兹别克斯坦在东南亚最重要的合作伙伴之一；愿推动两国各领域合作关系，特别是经贸、投资、能源、油气、农业、教育等领域的务实合作走向纵深。两位部长同意保持密切合作，通过各级代表团互访推动潜在领域合作，尽快召开政府间经贸和科技合作委员会第八次会议。



越南政府副总理兼外交部长裴青山在会见联合国秘书长缅甸问题特使朱莉·毕晓普时表示，越南愿意配合并支持特使为寻求缅甸可持续和平所作出的努力。裴青山强调，越南一向希望缅甸局势尽快恢复稳定，将积极与合作伙伴和有关各方磋商，推动克制、对话与和解，落实东盟五点共识。裴青山强调，需要通过“东盟自然灾害管理人道主义援助协调中心” (AHA Center)优先解决社会经济困难和人道主义问题。



朱莉·毕晓普肯定了东盟对寻求解决缅甸问题的核心作用和努力的支持；高度评价越南的积极作用，并分享了为寻求解决缅甸问题的一些优先事项。