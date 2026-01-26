第79号决议：国有经济发挥引领作用，激发民营经济发展活力

巴地头顿省盖梅-市威（Cái Mép - Thị Vải）深水港是越南东南部地区吸引外商直接投资的重要基础设施。图/越通社

越共中央政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议发布后，便获得了企业界的积极反响。这不仅是在新时代重新确立国有经济主导地位的文件，更开启了一个前所未有的“互助”空间。在此空间内，国有经济将从行政管理思维转型为“开创发展”思维，并有望成为民营经济及其他经济成分共同实现突破的坚实支柱，旨在实现到2045年将越南建设成为高收入发达国家的目标和愿景。



“掌陀者”的重新定位



第79-NQ/TW号决议强调，国有经济是极其重要的经济成分，掌握着各项关键资源（如土地、自然资源、基础设施、财政预算及各金融基金等）。然而，具有突破性的新亮点在于运行机制中的“公平透明性”。



决议明确指出：“国有经济在市场竞争、法律上和国民经济中处于平等地位，共同长期发展，开展良性合作与竞争。”



第79号决议对民营经济产生的最大影响不仅在于机制，更在于提升公共部门规模的雄心。决议设定了具体目标：到2030年，共有50家国有企业进入东南亚500强行列；其中有1至3家企业跻身世界500强行列。这将通过供应链为民营企业产生巨大的拉动作用。跻身世界500强的一家国有集团将需要一个由数千家卫星企业（通常是中小企业）支撑的生态系统。



疏通资金与资源



第79号决议的另一个重要亮点是：力争到2030年，至少有3家国有商业银行跻身亚洲百强银行行列。



曾任越南航海股份商业银行（MSB）河内南部分行客户服务总监，现任河内TKV生产贸易有限公司执行总裁的范氏红深女士表示，这是一个对经济体资金需求产生直接影响的积极信号。当国有信贷机构足够强大时，用于生产经营的资金，特别是私营部门的绿色项目和数字化转型资金将得到疏通。此外，该决议确定国有经济的基础包括土地、基础设施和国家储备。有效管理和利用这些资源、防止流失和浪费的方针，正是降低整个经济体物流成本和场地成本的间接方式，从而帮助民营企业提升竞争力。



范氏红深表示，当国有企业按照经合组织（OECD）标准进行治理时，所有的财务和投资信息都将变得透明。这是吸引私营和国际“大鳄”（领头羊企业）参与股份制改革或投资合作项目的先决条件。如果内部管理仍然模糊不清，企业将无法招揽战略合作伙伴。第79号决议正是在这一点上做出了极其精准的“把脉”。



许多企业深信，第79号决议并非是对国家“亲生子”的特殊偏袒，而是对国家资源的一次重新规划。当国有经济发挥引领作用，提供基础设施并保障安全时，民营经济将拥有广阔的空间去进行创新与增长。这正是构建未来自主、繁荣越南的完美互助模式。（完）