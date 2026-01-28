第79号决议：从“防守”转向“进攻”和“开路”

1月6日，越共中央总书记苏林签署颁布了越共中央政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议。在国家迈入“民族奋发图强新纪元”的背景下，出台一项专门就国有经济发展作出系统部署的专题决议，被视为一项具有强烈政治—经济信号意义的重要举措，彰显了越南在发展思维上由被动应对向主动塑造、由管理型向发展型转变的坚定决心。



在接受越通社记者采访时，经济学专家、国民经济大学国际贸易与经济研究院高级讲师副教授阮常谅表示，国有经济发挥主导作用是越南经济发展的基本原则，早已写入宪法，并在实践中一以贯之。从计划经济体制时期，到国有企业重组、90—91号总公司模式，再到当今的经济集团阶段，国有经济始终是国家经济体系的“脊梁”，是国家履行政治任务、国防安全职责以及保障就业和社会民生的重要物质支柱。



不过，阮常谅副教授指出，第79号决议的突破性意义并不仅在于再次强调国有经济的主导地位，更在于明确界定了新发展阶段国有经济的新使命——率先垂范、引领带动、创造条件。按照决议要求，国有企业不再停留于“守住资本”、“选择安全领域”的传统思维，而是要在公司治理、生产经营效率和社会责任方面成为标杆，同时代表国家经济的信誉与形象，积极参与国际竞争。



这要求国有企业在技术创新、现代治理、企业文化建设以及国有企业家队伍培育等方面实现系统性提升，打造一支有担当、有操守、勇于奉献的国有企业经营管理人才队伍。这一转变，被视为国有经济从“防守型”向“进攻型”、“开路型”的根本性转向，并将对整个经济体系形成显著的带动和溢出效应。



谈及政治任务与市场效率之间的关系，阮常谅副教授认为，由于所有制属性不同，国有企业必须承担一些特殊职责，尤其是在社会保障、自然灾害应对以及国防安全等领域，在某些情况下经济利益需要服从国家和社会整体利益。与此同时，第79号决议正通过制度设计逐步缩小这一差距，要求国有企业越来越多地按照市场机制运行，保障公平竞争。在过渡阶段，国有企业一方面履行政治使命，另一方面将主要资源投入市场化经营，与私营经济并行发展、相互促进。

围绕决议提出的到2030年的具体目标——如打造50家跻身东南亚500强的国有企业、1—3家进入全球500强的国有企业以及3家跻身亚洲百强的商业银行，阮常谅副教授认为，这些目标虽然具有挑战性，但具备现实基础。近年来，国有企业重组取得显著成效，数量从数万家大幅压缩至不足900家，其中国有独资企业约500家。尽管规模收缩，但整体质量和竞争力明显提升，特别是在能源、基础设施、电信、物流以及国防安全等关键领域优势更加凸显。



与此同时，一批国有企业已在区域乃至国际层面逐步确立地位，尤其是在科技、电信和金融银行等领域。为实现2030年目标，阮常谅副教授认为，应重点夯实三大支柱：加大科技和创新投入、按国际标准全面提升公司治理水平、持续筛选并重用高端管理人才。在既有实力基础上，叠加第79号决议带来的“松绑”机制，相关目标完全具备实现条件。



关于按经合组织（OECD）标准推进企业治理以及全面推进数字化转型，阮常谅副教授指出，这是提升国有资本透明度和使用效率的必然趋势。尽管在制度和执行层面仍存在一定障碍，但只要灵活运用，越南完全可以实现与国际通行标准的高度接轨。在数字化转型方面，不少国有经济集团已走在前列并取得积极成效，为下一阶段发展奠定了坚实基础。



从总体看，第79号决议释放出的核心信息在于，推动国有经济与私营经济形成更高水平的协同共振。当国有经济从“守资本”转向“开道路”，国有企业将在基础设施、能源和科技等重大领域发挥引领和支撑作用，进而构建起多层次发展生态，为私营经济更深度融入价值链创造空间，最终服务于建设自主自强、繁荣富强的国家经济体系这一战略目标。（完）