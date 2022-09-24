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第77届联合国大会：越南政府副总理范平明强调加强国际团结与合作的重要性
越通社驻纽约记者报道，在此背景下，范平明强调国际社会需要从根本上改变思维，重塑其对全球问题的态度，需要将人类置于所有发展努力的中心。越南近几十年来的经验表明，国际团结与合作是这一进程的重要“钥匙”。
范平明建议，需要消除对抗倾向和“得-失”思维，同时以开放、包容、公平、互利的方式推动多边主义和国际合作。范平明强调必须尊重国际法和联合国《宪章》；需要建立强大而有效的多边机构，发挥联合国的核心作用，促进全球伙伴关系。
对于地区形势，范平明强调，东南亚国家正在努力建设强大、团结，并在地区安全架构中发挥核心作用，促进与伙伴合作的东盟共同体。范平明高度评价东盟为寻求全面解决包括缅甸问题在内的地区问题所做的努力。范平明同时强调需要维护东海的和平、稳定、安全和航行安全，呼吁各方以符合联合国《宪章》和1982年《联合国海洋法公约》的和平方式解决争端，尊重法律和外交程序。
第32届联合国大会主席曾说：“越南加入联合国是巩固世界和平与安全的重要一步”。范平明认为，当今这一句话仍保留着其原有价值。越南不断努力维护国际和平与安全，继续加大联合国维和行动参与力度，秉持平衡和建设性的精神，共同寻求解决国际问题的长期解决措施，为联合国所有成员国的共同利益做出贡献。
范平明强调，越南始终在联合国人权理事会促进相互理解和尊重、合作与对话，并期待越南参加2023-2025年任期联合国人权理事会成员国选举时将得到其他国家的支持。（完）