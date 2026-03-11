第72号法令：应对能源供应"冲击"的及时政策

越南经济专家称，政府颁布关于调整部分成品油及成品油生产原料优惠进口税的第72号法令，是扩大供应来源、降低进口成本、提高应对国际能源市场波动能力的及时举措。

据经济专家丁仲盛分析，调整成品油进口税有助于实现供应来源多元化，减少对部分传统市场的依赖，并增强应对供应冲击的能力，特别是在世界地缘政治局势仍存诸多变数的背景下。

从市场角度看，阮廌大学金融银行系主任阮光辉认为，成品油价格不仅受开采产量的影响，还取决于运输因素和供应链安全。当出现中断风险时，进口商通常会增加储备，而金融市场则会调整价格以反映“地缘政治风险附加费”。

阮光辉表示，近期价格波动主要反映了国际市场的影响和短期预期因素。然而，全球原油供应基本稳定。石油输出国组织及主要产油国联盟预计从2026年4月起增产，这被视为积极信号，有助于缓解涨价压力。

2026年3月9日，越南政府颁布第72号法令。据此，无铅发动机汽油的优惠进口税从10%降至零。柴油、燃料油、航空燃料和煤油等许多重要燃料产品也由7%调整至零。同时，部分用于成品油生产的石化原料如凝析油、二甲苯和对二甲苯的进口税也降至零。该政策自3月9日起至2026年4月30日止适用。

越南财政部称，降低成品油进口税旨在保障国家能源安全，实现能源供应多元化，确保当前能源使用需求与长期能源储备之间的平衡。

专家们还认为，降低成品油进口税将为主营企业主动从不同市场扩大供应来源创造条件。在全球能源市场日益难以预测的背景下，灵活运用财政政策，结合进口来源多元化以及提高能源储备能力，将是越南增强应对国际市场供应冲击能力的重要因素。（完）