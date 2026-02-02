第72号决议：为构建现代化与可持续发展的医疗体系开辟新机遇

越共中央政治局于2025年9月9日颁布关于加强保护、关怀和改善人民群众健康水平的第72-NQ/TW号决议，是一项迫切的定向，为构建更加现代化、公平且可持续的医疗体系开辟了机遇。这是日本京都民医连中央医院肿瘤内科主任范元贵医生在东京接受越通社记者采访时所作出的评价。

范元贵认为，第72号决议强调了基本水平上的公平医疗准入，特别是针对贫困人口及偏远地区；其切实目标紧扣提高预期寿命、生活质量，并兼顾民众的身心健康。在越南人口老龄化背景下，面对日益沉重的非传染性疾病和癌症负担，这一举措非常必要且完全契合实际。

第72号决议为基层医疗网络设定了具体目标，从人力和财力两方面加大对医疗站的投入，提高医保诊疗比例；同时将科学技术、数字化转型和可持续医保体系视为新时期的突破性解决方案。范元贵医生认为，这一目标与许多发达国家的医疗体系发展方向高度契合。

从日本医疗体系专家的角度来看，范元贵认为，海外越南科学家和医生可以通过分享政策制定经验、专业指南、医疗体系组织模式、基础护理、预防医学以及慢性疾病管理等方面的经验，为国家卫生体系的发展做出切实贡献。

范元贵认为，越南需要提高医疗卫生支出占GDP的比重，巩固全民医保覆盖原则；同时提升基层医疗的“守门人”作用，包括姑息治疗和临终关怀。在加强对弱势群体支持的同时，需同步开展成本控制、发展电子健康档案以及在社区进行有效的慢性病管理。

范元贵表示，从长远来看，为了建设一个可持续、能适应人口老龄化、应对新发疫病并满足高质量诊疗需求的医疗体系，越南需要集中巩固基层医疗和预防医学；对人力资源进行系统性投资；加大数字化力度，建设大数据系统，并朝着可持续方向完善医疗财务机制。此外，与战略合作伙伴开展有选择性的国际合作，以在癌症、心血管、老年病和传染病等领域进行技术转让，被视为未来实现第72号决议各项重要目标的关键方案之一。（完）