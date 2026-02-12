第71-NQ/TW号决议：推动教学革新走向务实高效

在国家步入“新纪元”的背景下，建设高质量人力资源以落实具有百年愿景的长期发展目标的要求日益迫切。由越共中央总书记苏林于2025年8月22日签署的中央政治局关于实现教育培训突破性发展的第71-NQ/TW号决议（第71号决议），再次重申教育培训是“首要国策”，关乎民族未来，并强调需进行根本性、全面性的革新。决议明确指出：“实现教育培训的突破性发展，必须始于更新思维、认识和体制”，从而以学习者及其学习能力为基础，切实、可持续地提高教育质量。

越南社会科学翰林院语言学研究所的阮氏江博士认为，第71号决议在教育实践中的落实，需聚焦于提升学习者的学习能力，将其视为推动教学活动向务实、高效方向革新的出发点。

阮氏江指出，从语言学角度看，人类的一切认知、思维和知识获取活动都通过语言进行。因此，若不重视学习者的语言能力，即使调整课程、方法或加强技术应用，教育革新也难以取得可持续的成效。投资于语言能力，正是投资于教育和可持续发展，符合第71号决议所指向的精神。

第71号决议也提出了按能力发展方向组织教学的要求，学习者不仅要获取知识，还必须懂得运用知识进行学习、思考和解决问题。这也要求必须重新组织教学过程，减少单向灌输，加强有助于学习者主动掌握知识、形成自学和终身学习能力的活动。

阮氏江同时认为，为使第71号决议的要求落到实处，需要加强知识转移，陪伴教师和学校组织教学活动，将政策具体化为各项解决方案。

河内牛顿高中学校教师阮氏恒。图自越通社

河内牛顿高中学校教师阮氏恒从学校教学实践出发认为，第71号决议为各教育机构主动重新调整教学活动、朝着切实提高质量的方向，提供了清晰的指导框架。

在当前教育环境中，学生接触大量知识，学习与评估形式多样。若没有扎实的学习能力基础，尤其是阅读理解与表达能力，学生容易陷入学得多而不深、被动接受知识的状况。因此，在学校落实第71号决议，需要从帮助学生正确理解学习要求、能够阐述思想并将知识应用于实践开始。

紧跟第71号决议“学以致用”的精神，阮氏恒认为，普通教育需要继续将学习内容与实际情境相结合，帮助学生理解知识不仅用于考试，还用于解决生活中的问题。这也是形成可持续学习能力、满足新发展阶段人力资源需求的重要途径。（完）