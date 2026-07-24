第70号决议：清洁能源为低碳工业发展铺路

越南正成为东南亚工业气体行业的重要战略市场之一，同时加快落实绿色增长和减少碳排放目标。在此背景下，越来越多国际企业正扩大对越南清洁能源解决方案和低碳工业气体领域的投资力度。

德国梅塞尔（Messer）集团东南亚地区首席运营官安东尼·格兰皮埃尔（Anthony Grandpierre）在接受媒体记者采访时表示，越南是梅塞尔在东南亚地区最重要的市场之一。该集团在越南建立了较为坚实的业务基础。随着市场对低排放工业气体解决方案的需求不断增长，梅塞尔希望进一步增加低排放氢气供应，以满足该领域客户日益增长的需求。

安东尼·格兰皮埃尔说，“我们看到了越南大型工厂蕴藏的巨大潜力。从一开始投建屋顶太阳能发电系统，用于生产低排放氢气，也是逐步推动越南氢能经济发展的重要举措。”

安东尼·格兰皮埃尔指出，绿氢被视为能源转型的重要解决方案之一。要推动低排放氢气发展，首先需要具备稳定且成本合理的可再生能源供应。此外，还需要建立直接购电协议机制（DPPA）以及完善的基础设施，以支持氢气的生产、运输和配送。

当这些条件得到满足，低排放氢气的成本具备市场竞争力后，市场将迎来更快发展的有利条件，从而为开展更多项目并推动低碳工业气体在越南的广泛应用铺平道路。

安东尼·格兰皮埃尔认为，越南工业气体行业发展前景广阔，大有可为。他指出，越南正朝着实现8%至10%的GDP增长目标迈进，同时不断吸引电子、汽车制造及其他制造业投资项目。这些行业对工业气体，尤其是高纯度氢气，均有着旺盛的需求。

安东尼·格兰皮埃尔透露，梅塞尔近日公布了在胡志明市盖梅工业园区投建工业气体生产厂计划。该项目由梅塞尔与越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）旗下PVChem合资建设，总投资额为3700万美元。该工厂设计年产能20万吨，预计于2026年第三季度开工建设，并于2028年第三季度投入商业运营。

该工厂并非生产氢气，而是专注于生产氮气、氧气和氩气。值得注意的是，该项目将利用液化天然气（LNG）再气化过程中回收的冷能，与传统生产工艺相比，可减少约50%的电力消耗。这不仅显著降低了产品的碳足迹，也可帮助使用工业气体的企业在生产过程中减少二氧化碳（CO₂）排放。

该项目生产的工业气体将广泛应用于多个经济领域。其中，氮气将广泛服务于电子、食品、制鞋、冶金等多个行业；氧气则将供应钢铁行业以及越南南部地区的医疗领域使用等。（完）