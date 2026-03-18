第68-NQ/TW号决议：激活个体经营户转型

据财政部的统计数据显示，截至2025年底，全国在营企业数量已超过100万家。仅2026年1月，预计新成立及复产的企业超过5.4万家，同比增长约62%。 值得关注的是，近1000户个体工商户已转型升级为企业，约占2025年全年转型总量的25%。

这些数字表明越南企业的活力和革新精神非常强劲。然而，要从目前的100多万家企业到2030年达200万家，再到2045年达300万家，前方的差距仍然巨大。

然而，个体经济户是实现到2030年越南拥有200万家企业的目标的最重要的资源之一。目前，越南拥有500多万个体经营户，贡献了约50%的国内生产总值（GDP）、超过30%的国家财政收入，并吸纳了约82%的劳动力。这是推动革新创新、提高劳动生产率、增强国家竞争力的重要力量。在此背景下，为个体经营户转型为企业创造条件被视为关键的"杠杆"。

越南工商联合会主席胡士雄认为，当税收管理政策转向透明化和强力数字化，包括取消定额税形式和扩大应用与税务机关直接连接的电子发票时，2026年将成为个体经营户发生重大变化的一年。

从越南工商联合会的角度来看，鼓励经营户向企业模式转型的关键因素正是创造明确且实质的经济动力。当经营户看到在充分法律框架内运营的具体和长远利益时，他们会主动选择转型之路。

因此，政策不应仅停留在形式上的呼吁或鼓励，而需要为企业创造更有利、低成本、更高盈利能力环境。

财政部副部长阮德心表示，2026年，财政部将集中开展配套、务实的措施，包括朝着最大限度缩小经营户与企业之间在组织管理、财务会计制度方面的差距的方向，核查和完善关于个体经营户的法律框架，制定适合、可行的转型路线图。

此外，继续开展和完善支持个体经营户转型的政策，包括成立后最初几年免征企业所得税，取消营业执照费，支持信贷获取，开展免费提供数字平台、共享会计软件的政策，帮助降低转型阶段的成本和风险。

财政部的一贯立场是：个体经营户向企业转型不是为了"管得更严"，而是为了"打开更大的发展空间"。成为企业后，个体经营户将有条件更好地融资、进入市场、引进技术以及从国家各项支持政策中受益，从而实现更可持续、更透明、更有效地发展。（完）