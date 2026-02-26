第68-NQ/TW号决议为保障性住房的发展注入新动力

在房地产市场处于强力重组阶段的背景下，保障性住房板块被视为确保数百万劳动者、工人和低收入群体居住需求的重要“民生安全阀”。

近期颁布的第68-NQ/TW号决议，凭借其在体制改革和民营经济发展方面的重大定向，被专家界视为一股新的“推力”，为化解长期以来困扰保障性住房领域的瓶颈奠定了基础。

许多专家认为，尽管该决议并非针对房地产领域的专项文件，但其重大定向对保障性住房的发展具有直接影响。首先，该决议强调了行政手续改革、削减不必要的经营条件以及确保透明、稳定的投资环境的要求。这就是房地产经营企业长期以来的期盼。

与此同时，决议对民营企业地位的认可以及对其合法权益的保护，为投资者在参与保障性住房等利润空间小但社会意义重大的项目营造心理安全感。

当决议精神细化至具体规定时，非正式成本和法律风险将显著降低。届时，保障性住房的财务效益问题将变得更具可行性。

需要够长的“跑道”

保障性住房实现可持续发展的关键之一，在于确保国家、企业与民众之间的利益平衡。河内一家保障性住房开发商代表称，目前最大的困难不仅在于利润率上限的限制，还在于手续办理时间可能长达数年。在此期间，资本成本、贷款利息以及原材料价格的波动，可能会“侵蚀”掉全部预期利润。

金融专家认为，为了吸引私营部门参与，政策设计应趋向于“风险补偿”而非仅仅是“限制利润”。这可以通过提供净地（已完成拆迁补偿的土地）交付机制、实质性减免土地使用费、明确的税收优惠，特别是提供利率稳定的长期信贷支持来实现。

第68-NQ/TW号决议的改革精神被视为各部委重新梳理保障性住房项目整个投资流程的基础，涵盖从主张批复、规划、土地交付到验收及核发房产证等各个环节。

过去多年来被频繁提及的另一个问题是保障性住房用地的布局不合理。因此，根据第 68-NQ/TW 号决议的精神，完善土地制度及提高资源分配透明度的定向，有望为地方政府在规划、招标选拔投资者以及实施监管方面创造更有利的主动条件。

专家认为，发展保障性住房还是刺激总需求、为建筑、建材、家具、金融银行等多个相关行业创造就业机会的解决方案。因此，该政策的扩散效应将不仅仅停留在房地产领域。

如果障碍得以化解、供应量增加，销售及租赁价格将变得更加合理，从而减轻劳动者的生活成本压力。这也有助于在各大生产中心留住劳动力，提升经济的整体竞争力。

同步入手

越南房地产市场正面临着向更加健康、可持续方向重组的机遇。在此背景下，保障性住房不仅是民生保障板块，更是城市长期发展战略的重要组成部分。

当改革精神得到果断落实，投资环境变得更加透明和稳定时，保障性住房将不再是依赖预算拨款的“难题”，而将成为对民营企业具有吸引力的领域。这样数百万劳动者的安居问题才能得到更可持续的解决，同时也为经济的长期增长奠定基础。

因此，第68号决议不仅是一份政策文件，还可能成为保障性住房迈入新发展阶段——国家、企业和民众的利益实现平衡的阶段的“制度支点”。（完）