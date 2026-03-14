第68-NQ/TW号决议为企业进入市场注入新动力

从关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议所体现的革新精神，到投资、经营相关法律文件的不断完善，为今年前几个月企业进入市场注入了强劲动力。



越南财政部副部长阮德心表示，越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议后，立即为民营经济领域注入了强大的信心和动力，激励民营经济加快发展。新成立企业和恢复经营企业数量大幅增加，平均每月新成立企业约1.8万家，每月恢复经营企业超过1.2万家。



截至2025年底，全国共有超过100万家在营企业。仅2026年前两个月，预计有近6.45万家企业进入和重新进入市场，比2025年同期增长29.4%。



值得注意的是，近1000家个体经营户已转型为企业，相当于2025年全年转型总数的约25%。



据财政部统计局数据，全国有近3.55万家企业登记新成立，注册资本总额近313.7万亿越盾（约合人民币825亿元），登记就业人数超过16.75万人。与2025年同期相比，新成立企业数量增长70.7%，注册资本增长36.1%，就业人数增长19.1%。



如果算上恢复经营企业，在此期间，全国约有2.9万家企业重返市场，与去年同期基本持平。



前两个月，农林水产领域新成立企业440家，同比增长145.8%；工业和建筑领域约有8200家企业，增长71.5%；服务领域超过2.68万家企业，增长69.6%。



两个月内新增注册资本总额近851.9万亿越盾，同比增长20.1%。

太原TNG服装公司年营收达数千亿越盾，为超过20000名劳动者创造就业岗位。图自越通社

据经济专家介绍，2025年越南还修订完善了多项与投资经营活动相关的法律文件。其中，典型的是国会于2025年6月17日颁布、自2026年7月1日起生效的《企业法若干条款修改补充法》。同时，国会于2025年通过的修订版《投资法》也自2026年3月1日起生效。该法被评价为改善投资营商环境的重要一步，大幅削减了38个有条件经营行业。



然而，除了积极信号外，2026年前两个月的企业发展情况仍显现出一些不利因素。原统计局局长阮碧林博士表示，在3.55万家新成立企业中，多达2.68万家属于服务领域，占75.6%。其中65.6%集中在批发零售、汽车摩托车维修以及住宿餐饮领域。这意味着经济新增生产能力未明显提升，因为大部分新进入市场的企业主要活动于流通和最终消费环节。



与此同时，商品零售和消费服务收入总额仅增长4.5%，为近4年来最低水平。



此外，退出市场的企业数量仍处于较高水平。前两个月，有5.85万家企业暂停营业，超过1.06万家企业正在办理解散手续，近7900家企业已完成解散。新进入企业总数仅相当于退出市场企业数量的83.7%。



在企业界因国际形势波动导致汽油和原材料价格上涨而面临诸多挑战的背景下，工贸部副部长阮生日新表示，越南工贸部已于2026年3月1日发布第229/XNK-TLH号文件，向企业提出若干应对建议。



与此同时，财政部代表表示，2026年将集中部署一系列同步措施，为个体经营户转型为企业注入动力和信心。有关职能部门将抓紧完善法律基础并升级技术基础设施，以落实自2026年1月1日起取消个体经营户定额税制度。



同时，继续完善并实施支持个体经营户转型为企业的相关政策，特别是国会于2025年5月17日颁布的第198/2025/QH15号决议中所规定的相关机制。（完）