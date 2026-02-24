第68号决议：释放民营经济内生动力，激活国家发展新引擎

自2025年5月4日越共中央政治局颁布《关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议》（简称第68号决议）近一年来，伴随着管理思维的深刻转变与民营经济部门的灵活适应，越南经济发展正迎来新的强劲动能。多位专家与企业界代表指出，决议的初步成效已清晰显现，体现在新设及复工复产企业数量显著增长、进出口活动持续回暖，以及民营经济对国家财政收入的贡献稳步提升等多个方面。

越南经济与国际法研究院（隶属于越南科学技术联合会）传播部主任黎如盛表示，第68号决议不仅是一份政治宣示，更是一个强有力的制度“助推器”。它在发展理念上实现了关键突破，正式确立了民营经济的 “主力军” 地位。这一转变帮助企业家摆脱了过去的谨慎与观望心态，更加大胆地进行长期战略投资与布局。

黎如盛认为，该决议最突出的亮点在于管理方式的根本性革新。国家角色从以往繁琐的“事前审批、检查”，转向“先经营、后监管”，并利用数字技术实现高效的合规监督。这正是增强民营企业信心、激励其贡献资本与智慧，进而成为国家迈入新发展阶段核心力量的 “关键钥匙”。

尽管民营经济目前贡献了约50%的国内生产总值（GDP）和超过30%的国家财政收入，但黎如盛指出，其发展仍面临诸多障碍。他分析称，虽然中央层面推进力度强劲，但部分地方机关仍存在 “上热下冷” 现象；部分干部执行能力有限，导致政策落地缓慢。此外，个别地区对民营经济的旧有偏见，也影响了企业公平获取资源的机会。

为应对这些挑战，研究院过去一年积极为企业提供务实支持，包括协助中小企业对接国际标准（如温室气体盘查）、将区块链与人工智能应用于供应链管理以促进绿色融资，以及设立 “快速反应工作组”，在早期阶段有效解决多项税务与法律难题，保障企业合法权益。

展望未来，研究院将重点推进建设数字生态系统及 “法律与企业信息门户”，实现企业困难的实时反馈；并定期举办季度供需信息对接论坛，确保政策紧贴市场脉搏。

民营企业代表、南海发投资与进出口有限责任公司董事会主席阮文刘分享了公司把握第68号决议机遇的实践经验。他表示，公司主动构建系统化技术生态体系，具体措施包括：应用组织培养技术，即培育标准化、高产的基因种苗，降低初期投资成本；建立电子农事日志系统：实现生产全过程可追溯，精准定位原料来源，以突破严格的国际技术壁垒；发展循环经济：利用农业副产品生产可再生能源和有机肥料，减少碳排放，朝着 “净零排放” 目标迈进，并满足欧盟碳边境调节机制（CBAM）等高标准市场要求。

阮文刘强调：“将高科技与可持续发展思维相结合，是我们充分发挥第68号决议优势、推动越南农产品走向世界的根本方式。（完）