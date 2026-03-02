第68号决议：越南迈向高收入门槛的突破动力

越南正步入新发展阶段，目标是到2030年成为拥有现代工业、达到中高收入水平的国家，并力争到2045年成为高收入发达国家。在这一进程中，越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议，被评价为推动增长、有效调动社会资源以及朝着可持续方向转变发展模式的重要动力。



据经济专家分析，实现发展目标不仅取决于增长速度，还与体制改革、提高人力资源质量以及革新国家治理方式密切相关。



增长潜力与维持高增速的要求



越南社会科学翰林院越南与世界经济研究所黎大雄博士表示，到2030年成为中高收入国家的目标，是按照国际标准以人均国民收入衡量的。根据世界银行的标准，当前中高收入门槛约为人均4496至13935美元，而越南2024年的人均收入约为4490美元。这表明差距已不大，但要求经济必须连续多年保持高速增长。



他认为，未来阶段年均约10%的增速要求，被视为在结构和增长动力上的重要转变。这一目标的基础源于巨大的市场潜力、广泛深入的国际融入以及经济结构的积极转变。然而，人口老龄化的快速进程正使"黄金人口窗口期"逐渐收窄，这要求提高劳动生产率及资源利用效率。



除投资资本外，人力资源质量在技术吸收和推动改革创新方面起着关键作用。因此，提高劳动者技能、革新与市场需求挂钩的教育培训，被视为将潜力转化为实际增长的重要条件。



越南社会科学翰林院越南与世界经济研究所黎大雄博士。图自越通社

黎大雄表示，第68号决议有助于完善政策框架，以破解体制、基础设施和人力资源方面的瓶颈，从而支持经济维持长期增长轨道。



革新发展治理模式



从研究角度来讲，越南社会科学翰林院欧洲与美洲研究院副院长阮高德博士表示，在数字化转型和全球经济快速变动的背景下，革新发展治理模式是实现突破性增长的决定性因素。



实践表明，越南在行政改革、精简机构、提高调控效率方面已取得多项积极成果，有助于改善投资营商环境，加强执行纪律。这是提升经济生产率和竞争力的重要基础。



新治理模式的一个亮点是，国家在长期导向中发挥发展引导作用。国家不仅履行管理职能，还主动引领改革创新，推动科技应用，为民营经济发展创造有利环境。



阮高德认为，第68号决议不仅设定了增长目标，还提出了提升国家治理能力的要求，使其更加透明、高效并基于数据。当治理体系同步运行时，发展资源将得到更有效的整合，有助于增强经济韧性。（完）