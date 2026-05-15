新闻
第68号决议增强各界对越南长期发展的信心
在评估第68号决议实施一年后越南营商环境的变化时，高青定认为，许多日本企业并不缺乏资金或技术，但在进入新市场时通常非常谨慎。他们需要的是对稳定性和长期发展能力的信心。
从越日企业投资对接咨询的实际情况出发，高青定评价第68号决议肯定了民营经济作为长期发展动力的作用，传递了积极的发展思维信号。然而，企业界，特别是初创公司和小企业，仍期待在执行环节看到更明确的转变，尤其是在政策的同步性、手续处理时间以及法律环境的可预测性方面。
在谈及越日合作机遇时，高青定以越侨的视角认为，海外越南人群体不仅可以贡献财力资源，还可以在知识、技术、治理模式经验和国际合作方面发挥桥梁作用。他认为，如果有良好的对接机制，越侨可以有助于缩短学习差距，推动越南与日本等发达经济体之间的合作更加有效。
关于第68号决议实施过程中的困难与障碍，高青定认为，当前的最大挑战不在于缺乏主张，而在于主张与企业实际体验之间的差距。企业目前关心的问题是执行的同步性、手续处理时间以及流程的明确程度。对日本企业而言，法律环境的可预测性是非常重要的因素。他们可以接受困难，但通常对缺乏明确性或难以预料的变化感到担忧。对越侨资源而言也是如此，目前许多身处国外的越南人拥有经验、关系网络并希望作出贡献，但并非总能拥有足够便利的对接机制来将这些资源转化为实际合作。
在越南迈入“奋发图强新纪元”的背景下，高青定表示，期望越南将在执行层面继续加大改革力度，同时建立与越侨社群更有效的对接机制，特别是在技术、投资和国际经营领域。他认为，在下一阶段，国家间的竞争将不仅在于成本或投资优惠，而更多在于营商环境和制度的质量。如果能建设一个足够透明、稳定和可靠的营商环境，越南不仅能为国内企业发展创造条件，还能更强劲地吸引国际资源。（完）