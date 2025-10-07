第68号决议助力新设企业数量增长显著

据统计局公布的2025年9月及前9个月经济社会运行数据，今年前9个月，全国共有14.5万家新设企业，比2024年同期增长18.9%。



不仅在数量方面有所增加，新设企业的注册资本规模也有所提升。注册资本总额达1420万亿越盾，同比增长22.6%，平均每家企业的注册资本达到98亿越盾，增长3.1%。



统计局局长阮氏香表示，今年前9个月新设企业数量大幅增加，得益于政治局关于发展民营经济的第68号决议的推动作用。全国新设企业数量已超过退出市场的企业数量。



一个积极信号是新增注册资本总额激增。9个月内，这一数字达到4720万亿越盾，比上年同期增长104.3%；其中，正在运营企业的新增注册资本达3300万亿越盾（增长186.5%）。



除了新成立企业的浪潮之外，企业复苏也是一大亮点。已有超过8.63万家企业恢复运营，比去年同期大幅增长41.3%。



除了积极的数据外，企业部门也正在经历一场强劲的“洗牌”和重组过程。前9月，有9.95万家企业暂时停业（增长14.5%），5.32万家企业停业等待解散手续（下降13.5%），2.23万家企业已完成解散手续（增长45%）。 财政部统计局对2025年第三季度制造加工业企业经营趋势的调查结果也显示出十分积极的信号。



2025年第三季度，有高达77.8%的企业认为其生产经营状况较2025年第二季度有所改善或保持稳定，仅有22.2%的企业认为仍面临困难。这是一个对未来复苏阶段非常积极的信号。



为支持企业发展，在促进企业和个体工商户发展的各项支持措施中，财政部领导要求重点解决体制机制、土地、资源、矿产获取、利率支持以及人力资源培训等方面的瓶颈问题。



然而，据经济专家分析，越南仍将面临来自全球经济不稳定以及竞争压力日益加大的风险。因此，企业需要制定灵活的战略，抓住供应链转移和国内消费增长所带来的机遇，以在2025年保持可持续增长。（完）