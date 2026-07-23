第59届东盟外长会议：越南推动与加拿大、新西兰的合作

越通社记者马尼拉报道，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见加拿大外交部长阿南德（Anita Anand）和新西兰外交部长温斯顿·彼得斯（Winston Peters），旨在推动越南与加拿大和新西兰之间的双边合作关系，并加强在东盟框架下的协调配合。



* 会见加拿大外长阿南德时，黎怀忠高度评价加拿大对东盟的关注、长期合作承诺以及对越南和越南在东盟框架内提出各项倡议的支持。黎怀忠表示，越南始终将加拿大视为重要伙伴，强调越方愿与加方加强务实合作，推动越加全面伙伴关系早日提升至新的水平，使之与两国政治互信、合作潜力以及两国人民共同利益相适配。



在两国领导人已达成共识的基础上，黎怀忠部长建议双方密切配合，推动升级双边关系的目标的落实；加强高层及各级代表团互访，继续保持现有对话机制，同时拓展经贸、投资、国防、安全、高素质人力资源培养等领域合作，在地区和国际论坛上加强协调与配合。



阿南德部长强调，加拿大始终支持东盟的中心地位及东盟主导的各项机制，并将越南视为加拿大对东盟及印度洋—太平洋地区政策中的重要合作伙伴。



加拿大外长阿南德对与越方保持密切协调，积极筹备两国高层互访，推动两国关系框架早日升级表示赞同，同时拓展在可持续发展、能源、航空航天、农业、食品安全、科技、教育培训以及民间交流等领域的合作。



双方外长还一致同意加强战略沟通，在包括东盟在内的多边论坛上加强协调与配合。



越南外交部长黎怀忠会见新西兰外交部长温斯顿·彼得斯。图自越通社

* 会见新西兰外交部长温斯顿·彼得斯时，双方对近年来越新关系以及东盟—新西兰关系取得的积极发展感到满意。



温斯顿·彼得斯高度评价越南作为2024—2027年东盟—新西兰关系协调国所发挥的积极、主动和富有成效的作用，为促进双方对话、增进互信、推动双边关系务实发展作出重要贡献。新西兰外长还高度评价越南在推动东盟—新西兰关系升级为全面战略伙伴关系以及制定新阶段合作方向过程中所发挥的协调作用。



黎怀忠部长表示，越南将继续发挥桥梁纽带作用，与新西兰及东盟各国保持密切协调，有效落实《2026—2030年东盟—新西兰行动计划》，推动东盟—新西兰全面战略伙伴关系朝着务实、高效、可持续方向发展。



两国外长一致同意继续推动高层互访，拓展经贸、投资合作，加强企业、地方间互联互通和民间交流，不断深化越南—新西兰全面战略伙伴关系。



就地区和国际问题交换意见时，双方强调，应充分发挥东盟在地区架构中的中心地位，支持东盟共同体建设进程和《东盟共同体2045愿景》的有效落实，同意继续就共同关心的地区和国际问题保持密切协调与合作。（完）