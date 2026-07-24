第59届东盟外长会议：越南倡议推动东盟—欧盟关系实现务实、可持续发展

在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。

越南代表团指出，东盟和欧盟作为两大重要区域组织，在维护和平稳定、坚持多边主义和国际法方面拥有共同责任与共同利益，双方合作应继续在相互信任、相互理解和相互尊重的基础上不断深化。

越方建议，双方应优先提升区域韧性，加强能源项目合作与融资支持，深化在打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞方面的协作，促进海洋经济实现自主、绿色和可持续发展。同时，加快推动《东盟—欧盟全面航空运输协定》的批准与实施，进一步拓展数字经济和数字贸易领域的合作空间。

作为2026年东盟—欧盟经济关系协调国及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）主席国的越南表示愿积极发挥桥梁作用，推动东盟—欧盟合作与CPTPP形成协同互补效应，为区域经济合作开拓更广阔空间。

越南同时呼吁双方加强协调配合，深化对话沟通，增进战略互信，共同维护多边主义和国际法，并在危机预防、应对和管理及海上安全保障等领域强化能力建设，为地区及世界的和平、稳定与可持续发展作出积极贡献。

会议由文莱外交部长阿卜杜勒·马丁（Abdul Mateen）和欧盟委员会副主席兼外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）共同主持。

与会各方一致认为，在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，持续巩固东盟—欧盟战略伙伴关系具有重要意义。欧盟重申支持东盟团结和东盟在地区架构中的中心地位，愿与东盟继续深化经贸、海上安全、互联互通、应对气候变化、能源转型及人文交流等领域合作，共同促进和平、稳定、多边主义和国际法。(完)