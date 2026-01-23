第57-NQ/TW立号决议：立足当前、着眼长远的战略行动

古斯塔夫·埃菲尔大学（Gustave Eiffel）巴黎工程师学院讲师陈黎兴副教授在接受越通社驻法国记者采访时评价称，2024年12月22日颁布的关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，形成了强大的推动力并受到社会各界的广泛关注和支持。将科技确立为经济增长的主要动力，是立足当前、着眼长远的战略行动，有助于保障经济的可持续性与自主性。实现高水平科技自立自强，特别是数字化转型，不仅使越南在自身发展道路上保持“独立性”，同时也为人类可持续发展和共同应对气候变化作出积极贡献。



陈黎兴认为，未来的“越南制造”科技产品不仅将直接满足国内需求，改善人民生活，提升劳动生产率，而且完全具备参与国际市场竞争的能力。因此，越共十四大文件草案继续将科技、创新和数字化转型确定为主要发展动力，在他看来是一个正确而长远的选择。他指出，越共十四大有望成为 “第二次革新”的重要里程碑，推动国家在新纪元里实现跨越式发展。



提及构建研发中心网络以汇集侨智的建议时，陈黎兴认为，这是具有战略意义的模式，越共十四大应对其相应主张和实施机制作出明确界定。



陈黎兴认为，吸引海外越南知识分子参与各类研发中心，也将对国际专家和合作伙伴形成吸引力。当越南主动邀请并为外国科学家参与解答国家发展课题创造条件时，这不仅有助于提升科研质量，也清晰体现了积极主动、多维度、全方位融入国际社会的精神。他认为，这种思路契合关于新形势下融入国际社会的第59-NQ/TW号决议精神。



陈黎兴同时也强调了研发中心与国内高校和科研院所之间的紧密衔接，这将有助于培育一支高素质的科技人才队伍，能够胜任祖国建设与保卫任务。此举契合教育培训突破性发展的第71-NQ/TW号决议中所强调的“国家—学校—企业”协同联动精神。



陈黎兴评价，若越共十四大能够通过配套机制和政策将上述重大方向具体化，越南科技领域将迎来重大突破机遇，不仅能够满足国内发展的需求，还为地区乃至全球共同议题作出积极贡献。这将成为越南在新纪元里凭借自主的科学技术、强大的创造力和深度融入国际社会实现奋发图强的坚实基础。