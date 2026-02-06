第57号决议：越南首套最新型超级计算机投入运行

2月6日，越南军队工业与电信集团（Viettel）正式投入运行由越南拥有的首套NVIDIA DGX B200超级计算机系统。这是目前全球最先进的高性能计算基础设施平台，服务于新一代人工智能（AI）模型的研发。

越南电信数据与人工智能服务中心是直接运行该超级计算机系统的单位。

B200超级计算机系统性能高达1.5 ExaFLOPs FP8，相当于每秒运算150亿亿次。这是英伟达当前最先进的高性能AI系统之一，因其作为决定AI发展能力的关键基础设施角色，受到各大科技公司和多个国家的特别关注和早期订购。然而，由于出口管制、供应和战略条件等因素，并非所有企业或国家都能轻易获取该平台。

Viettel投资并投入运行B200超级计算机系统，为了落实中央政治局2024年12月22日关于推进科学技术、革新创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。作为国家主力科技集团，Viettel部署了最现代、高性能的计算基础设施，随时准备满足越南大规模AI发展需求，使得在国内构建和运营核心AI基础设施成为可能。

在此平台上，AI系统能够以安全、可靠的方式开发和部署，遵守越南法律法规并符合国内实际情况。

Viettel AI中心主任阮孟贵表示，投入运行B200系统不仅是对计算基础设施的投资，更是Viettel为越南建设自主可控AI能力的战略步骤。基于此平台，Viettel能够开发服务于越南人民、越南企业的人工智能技术，并陪伴政府安全、高效、可持续地推进数字化转型。

目前，Viettel AI已开始训练和调优服务于国家数字化转型计划的大语言模型，同时开发集文本-图像-音频-视频于一体的多模态模型，以及各领域的专业生成式AI模型。

DGX B200属于Blackwell架构——当前世界领先的先进GPU架构，能够高效处理复杂计算任务和大型AI模型。该平台正被OpenAI、Meta、Amazon和Tesla等多家顶尖科技集团计划用于大规模AI模型的训练与运行。与前代产品相比，B200的训练性能高出3倍，推理速度最高快15倍。

部署于Viettel和乐技术中心的越南首套B200超级计算机系统，将成为Viettel的核心AI基础设施和长期战略计算平台。在此基础上，Viettel准备向合作伙伴、研究机构和越南企业共享计算能力，助力国内AI生态系统朝着自主、安全、可持续的方向发展。（完）