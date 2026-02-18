第57号决议：确立在数字时代中的引领作用

落实越共中央政治局关于推进科技发展、创新和国家数字化转型实现突破的第57-NQ/TW号决议一年来，各地方同步、及时部署多种高效数字模式和数字知识应用，标志着数字化转型在深入社会生活方面取得重要进展，为完成经济社会发展目标作出积极贡献。



全面、可持续发展的关键动力



深入贯彻第57号决议精神，各地方纷纷制定具体路线图和行动计划，展现出坚决、迅速、严谨和高度务实的执行特点，与新发展阶段的要求相契合。



对岘港市而言，第57号决议明确肯定了其在实现突破性发展中的引领作用，为城市迈入数字时代奠定重要基础。该市创新创业生态系统持续强劲发展，在全球排名中跃升130位，跻身全球最具代表性的1000个创新城市之列，位居第766位，并被StartupBlink评为越南增长最快的初创生态系统之一。此外，在2025年越南创新创业节（Techfest Vietnam 2025）期间，岘港跻身全国发展创新创业生态系统最突出的十大地方。



在科技领域，岘港在高新技术产业、半导体集成电路以及数字基础设施建设方面取得多项突破性进展，包括岘港二号软件园（集中式信息技术区）开园，以及先进封装技术实验室项目的启动等。



与此同时，该市不断完善服务两级地方政府运行的数字基础设施，强化社区数字技术小组活动，优先发展高质量人力资源，并通过“数字扫盲”运动、“AI扫盲”专栏以及大学生科研活动，广泛传播科技与数字知识。



与宁顺省合并后，新成立的庆和省汇聚多重发展优势，在推动科研、技术开发和创新驱动方面取得显著突破。2025年提交的科技任务建议数量同比增长三倍，在2025年省级创新指数（PII）中位列全国第9。

2025年4月，庆和省成为全国首个研究并同步部署“关键绩效指标（KPI）软件工具包”的省份，实现了对干部、公职人员和职员工作效率的数字化评估。该省同时建成数据中心、智慧监控调度中心和省级信息安全运营中心（SOC），为跨行业数据分析、科学决策和行政透明化提供有力支撑。

从基层推进数字化转型



在实施两级地方政府模式后，各地将巩固和提升“社区数字技术小组”作为落实第57号决议的重要抓手。依托覆盖各村、居民区的网络体系，这些小组成为数字化转型指导委员会的“延伸臂”，让数字技能和数字服务更加贴近民众。



在岘港，全市已成立3766个社区数字技术小组，成员近2.43万人，覆盖所有基层单位。这些小组积极开展与“数字学习”相结合的“数字扫盲”活动，帮助弱势群体融入数字社会，使数字化转型真正走进日常生活。



老街省在落实第57号决议方面成效突出，2025年如期完成中央交付的167项任务，成为全国完成率最高的地方之一。该省巴刹县寨溪村率先试点“数字村”模式，为少数民族地区推进数字化转型探索新路径。



通过支持线上公共服务办理、数字身份应用、电子党员手册、线上会议以及电子商务平台建设，数字化转型不仅提升了行政服务效率，也帮助农民将信息技术和电商应用于生产经营，逐步打造本地农产品品牌、拓展市场空间。



实践表明，第57-NQ/TW号决议已成为推动地方同步推进数字化转型的重要“杠杆”和坚实“垫脚石”，助力各地有效挖掘潜力、释放优势，为可持续发展注入新动能。（完）