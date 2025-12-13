第57号决议：瞄准量子、AI等前沿领域 打造发展新动能

2024年12月22日颁布的关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，明确了快速可持续发展科学技术，发挥知识分子队伍、企业和人民的作用，使之成为推动经济社会发展、提高人民生活质量的重要动力。基于此精神，各研究机构正在审查、调整战略，加强研究、应用和落实决议的重大导向，从而将科学技术引入生产与生活实践，为国家发展作出切实贡献。



越南科技翰林院材料科学研究所所长陈大林教授表示，材料科学研究所已主动按照第57号决议精神审查并调整研究战略，专注于发展新材料，为核心技术奠定基础，使其在尖端技术、基础工业和国防安全领域具备高度应用潜力。“作为国家大型专业研究院，材料科学研究所确定了其在执行第57号决议重大导向中的核心作用，成为连接中心，积极参与与材料相关的重点研究和应用项目；支持创新初创企业，并直接为经济社会发展作出贡献。”



越南科技翰林院材料科学研究所所长陈大林教授。图自越通社

为有效落实决议，陈大林教授认为，国家应确定对基础科学的长远愿景，这是虽不能立竿见影但为未来技术突破奠定基础的领域。此战略需设定至少20年的期限，聚焦于仍处于起步阶段的领域，如量子技术、人工智能、新材料、生物合成、核聚变能源等。这些是如果得到早期且有重点投资，可为越南创造竞争优势的方向。



据越南科技协会联合会下属绿色经济研究所所长杨氏碧叶表示，绿色经济研究所已紧密遵循第57号决议精神，并正在开展多项服务于实际需求的研究项目，如基于知识的经济模式、服务于优质农业的技术、服务于社区的技术解决方案以及改善环境的模式。扩大国际合作有助于该所接触新技术并实施适合越南条件的试点模式。



杨氏碧叶女士认为，科学技术只有在为人民带来切实利益时才有意义。应用先进技术模式有助于提高生产率、降低生产成本、改善环境和增加收入，特别是在困难地区。这也是将第57号决议目标具体化的方式，使科学技术成为经济社会发展的直接动力。（完）