第57号决议：数字化转型改变民众经济思维

为落实越共中央政治局关于发展科学技术、创新创造与国家数字化转型的第57-NQ/TW号决议，顺化市正实现强劲突破，逐步将数字化转型渗透到社会方方面面，深入每个民众和社区。

无现金支付模式广泛普及

数字化转型已不再是遥不可及的宏观概念，它正生动体现在许多顺化市民的智能手机上。近日若造访东巴、安旧、槟御等集市，随处可见摊贩娴熟展示二维码供顾客支付的场景，这已司空见惯。

对于来到顺化的商贩或游客，尤其是年轻群体和国际旅客而言，无现金支付的全面覆盖极大提升了便利性。无论是小吃摊位还是纪念品商铺，几乎都配备了二维码支付，交易过程快捷便利且安全可靠。

这表明数字化转型切实融入日常生活，通过摆脱直接现金交易，消除了民众对现代支付方式的心理障碍。数字化转型不仅限于无现金支付市场的模式，更为顺化传统手工艺品创造了走向更广阔天地的机遇。

推动手工艺品进入数字空间

自将“一乡一品”（OCOP）产品推上电子商务平台以来，不仅开辟了新的销售渠道，也改变了农民的经济思维。这一变化为生产户带来巨大机遇，帮助当地传统手工艺品接触更广阔的市场，并在数字经济时代确立其地位。

顺化市丹田乡包罗竹藤合作社，其多款获评四星级OCOP认证的产品已亮相Shopee、Lazada和TikTok Shop等众多电商平台。仅在2024年，包罗竹藤编织合作社就向市场提供了各类手工艺品超过5万件，营收超过50亿越南盾。

顺化市人民委员会常务副主席阮青平表示，顺化市确定以人民为数字化转型的中心。同时，本市还通过社区数字技术小组着力提升民众的数字技能，确保在数字化转型进程中不让任何人掉队。

据顺化市人民委员会信息，在2026-2030年阶段，该市将继续制定计划，将电子商务打造成为地方商业发展的重要领域；注重在企业的生产经营活动中应用电子商务，拓展分销渠道，发展企业市场和民众日常消费市场。（完）