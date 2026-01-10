自2025年7月1日宁顺省与庆和省合并成为新的庆和省以来，庆和省的发展潜力和空间显著拓展。中央政治局第57号决议的出台，成为重要的“发展杠杆”和坚实的“助推器”，为庆和省同步推进相关部署、有效应用并充分挖掘自身既有潜力与优势创造了关键条件，旨在将愿景与抱负转化为现实，稳步迈上发展新台阶，力争到2030年建成中央直辖市，成为区域和全国的重要增长极、现代海洋经济中心以及全国可再生能源中心等。



庆和省已制定具体的发展路线图和行动计划，以果断、迅速、系统、科学且高度务实的方式推进实施，切实契合新阶段的发展条件。



该省成立了省级科技、创新和数字化转型发展指导委员会，颁布了省级关于落实第57号决议的第48号决议，并制定实施该决议的专项行动计划。



可以说，在实施第57号决议一年后，庆和省取得的成效值得肯定。具体而言，科技和创新领域的基础设施与能力建设在若干优势领域初步实现高效开发利用；科研、技术创新和创业推动工作取得显著进展，成效日益凸显。

2025年全省科技任务申报数量较往年增长2倍。2025年庆和省地方创新指数（PII）在全国34个省市中位列第9；2024年数字化转型水平在全国34个省市中排名第16。



展望未来，庆和省将以更加果断的行动，加大对科技、创新和数字化转型发展的投资资源吸引力度。庆和省人民委员会领导表示，这正是决定该省能否完成既定目标的关键“杠杆”。（完）