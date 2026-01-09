近期，庆和省组织开展多项数字化创意、解决方案和数字公共服务推介活动，为民众直接接触、体验数字产品在日常生活中的应用创造便利条件条件。其中，人工智能（AI）、物联网（IoT）、区块链、移动应用以及AR/VR虚拟现实等新技术被引入并应用于旅游、医疗、交通、智慧城市等领域。

在实施数字化转型总体方案过程中，庆和省重点同步推进数字政府、数字经济和数字社会三大支柱建设。

在国家治理方面，该该省加快推进与行政手续相关环节的数字化进程，旨在提升公共管理效率和行政活动透明度。在生产经营领域，积极推动电子商务和无现金支付发展。数字化转型正逐步改变社会运行方式和民众生活习惯。

庆和省科技厅介绍，贯彻落实越共中央政治局于2024年12月22日颁布的关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议以来，该省在数字基础设施和数字平台建设方面取得了多项重要成果。

步入2026年，庆和省将重点发展电信和互联网基础设施，扩大5G网络在全省范围内的覆盖，力争IPv6互联网用户比例达到90%。

此外，该省继续完善数据基础设施，保持智慧运行监控指挥中心（IOC）的稳定运行，实现省级至乡级数据互联互通，推动跨行业、跨领域数据集中统一，并将人工智能应用于数据库管理。

庆和省的目标是，到2030年，数字经济对地区生产总值（GRDP）的贡献率约达35%；力争跻身全国地方创新指数（PII）和数字化转型指数（DTI）前十名。

通过实施一系列同步的解决方案，庆和省正逐步确立在数字化转型和创新发展中的先行地位，为2030年前实现可持续增长注入强劲动力。（完）