第57号决议：少数民族地区实现数字化转型

巴刹乡的“数字村”



边境山区乡巴刹乡已有效部署并大力推广 “数字村”模式，成为老街省数字化转型的亮点之一。



溪寨（Suối Chải）村是巴刹乡最新实施“数字村”模式之地。该村属于特殊困难地，100%的居民为少数民族。全村共有86户440名居民，其中贫困户约占75%。



溪寨村的“数字村”模式聚焦多项切合实际的内容，包括协助村民在村内办理在线公共行政手续；引导使用嵌入芯片的公民身份证及各类数字化应用；使用“党员电子手册”应用程序，依托数字平台开展党支部活动；召开线上会议等。为此，村里同时配备了在线摄像系统、大屏幕电视、计算机设备以及接入互联网的各类电子设施。正因如此，当“数字村”模式在当地正式推出时，地方政府和民众都感到十分振奋。



巴刹乡委常务副书记武洪方指出，将数字知识普及到偏远地区、少数民族地区群众身边具有十分重要的意义，有助于缩小数字鸿沟，确保“不让任何人掉队”。据评价，“数字村”模式成效显著，真正融入群众生产生活。2026年，巴刹将把这一模式覆盖至100%的村寨，并致力从当地群众中培育一支“数字化骨干队伍”。



溪寨（Suối Chải）村是巴刹乡最新实施“数字村”模式之地。图自越通社

经济杠杆



数字化转型的深入推进，不仅为群众办理各类行政手续提供了便利，也促使老街省农民积极将信息技术、社交网络和电子商务应用于生产经营中，进而创造稳定的收入来源。



当地许多农民如今已能够熟练地使用智能手机来拍照，录制视频，推介产品，对接市场，将本地农产品上架各类电商平台，逐步打造品牌、开拓产品销售市场。



老街省科技发展、创新与数字化转型指导委员会代表指出，2025年，老街省已按时按质完成中央交办的167项任务，完成率达100%。凭借这一成果，老街省被评为中央交办与第57号决议有关任务完成率最高的地方之一。