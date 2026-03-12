第57号决议：完善法律框架 促进国家数字化转型

越南科学技术部正在就《数字化转型法》若干条款实施细则的法令草案征求意见，以落实越共中央政治局颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，完善法律框架，推进国家数字化转型进程，并迈向建设数字国家。

根据草案规定，国家机关的电子门户网站或信息网站将成为数字环境中提供官方信息的集中渠道。这些门户网站将与政府门户网站互联互通，并按照规定统一使用国家域名“.vn”。此外，根据实际条件，各国家机关还可以通过其他渠道提供信息服务，例如经许可的社交媒体平台、在部委或地方范围内共享的移动应用程序以及电话服务热线等，以更好地服务于民众和企业。

该草案还对国家机关在数字环境中管理、监督和公布信息渠道的职责做出了规定。越南科学技术部将制定相关标准，确保残障人士能够顺利获取并使用信息通信产品和服务以及数字环境中的信息。各组织和个人有权选择国家机关提供的渠道获取信息，同时必须遵守相关法律法规。

在访问域名方面，该草案规定国家机关门户网站统一使用国家域名“.vn”，并采用IPv6互联网地址技术。中央部委及机构使用“tenbonganh.gov.vn”格式的域名。各省、市人民委员会则使用“tentinhthanh.gov.vn”格式的域名等。

此外，该草案还明确了在线公共服务提供层级。其中，全流程在线公共服务是指从信息提供、材料提交、办理处理、费用支付到结果反馈等全部环节均在数字环境中完成；而部分在线公共服务则仅在部分环节实现数字化。

按法令规定，各国家机关必须提供全流程在线公共服务。如果仅提供部分在线服务，相关机构必须在国家公共服务门户网站及“一站式服务窗口”公开说明原因。组织和个人按照《电子交易法》规定有权选择在线办理行政手续和公共服务。（完）