第57号决议：宁平省提升学生的科学素养和数字技能

该省教育行业的STEM项目聚焦环境保护、智慧农业、可再生能源、信息技术、应用化学、生物学以及服务社区生活的多项解决方案，助力培养学生的问题解决能力、批判性思维以及社会责任意识。



在已取得初步成效的基础上，宁平省教育部门正继续同步推进多项措施，推动STEM教育向纵深发展，在全省教育体系内形成更加明显、务实的转变。



宁平省教育部门将持续维护并提升面向学生的各类科学创新平台质量。今后一段时间，相关竞赛和活动将朝着项目领域多样化方向发展，优先鼓励与生产实践、社会生活以及本省经济社会发展方向相契合的课题。

宁平省教育与培训厅主办的省级科学技术竞赛暨初中学生STEM日活动中的参赛作品。图自越通社

强调学校与省内外科研机构、企业以及科技组织之间协同配合的重要性，河内STEAM Hitech中心专家阮庆玄认为，扩大各方之间的联系与合作将为STEM教育更加紧密地融入实践创造有利条件。 通过参观学习、实践体验和STEM职业指导等活动，学生得以接触现代化的生产与科研环境，及早形成职业发展方向，培育学习、创新与奉献社会的志向。



在明确的发展方向和具体举措指引下，STEM教育继续被视为推动宁平省教育与培训事业有效落实第57号决议的重要动力。通过坚持不懈、系统而富有创新性的教育改革进程，宁平省正逐步夯实具备知识、技能和创新能力的人力资源基础，以满足新时期实现快速、可持续发展的要求。（完）