为落实越共中央政治局2024年12月22日颁布的关于推进国家科技、创新和数字转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，越南多个地方政府已携手并肩、创造条件、化解难题，以推动科技、创新创意和数字经济真正成为快速、可持续增长的动力。

河内市科技局局长瞿玉庄表示，河内正从“管理数字化转型”的思维转向“构建数字化转型市场”，明确国家发挥引导作用、企业成为创新主体、市场决定资源配置和发展成效。

HanoTEX技术交易所和DTMarket数字化转型市场的投入运营，旨在加快科技成果转化和技术商业化进程，为实现2026年地区生产总值（GRDP）增长超过11%的目标提供支撑。河内市还提出，到2030年数字经济占GRDP比重超过40%，到2065年超过70%。

岘港市人民委员会已颁布第54/KH-UBND号计划，实施“2026—2030年岘港市科学技术发展方案及2035年远景目标”。该计划总投资超过1320亿越盾，重点加强技术基础设施建设、推动创新生态体系发展和吸引高科技投资，加快向知识型增长模式转型。

同塔省目前拥有超过1.3万家在营企业，其中大多数为中小企业。该省确定将科技应用和数字化转型作为提升企业竞争力的重要动力，正在完善支持企业、特别是中小企业、合作社和个体经营户应用科技的政策措施，以提升管理水平和产品附加值。

在太原省，2026年春节前已全面消除59个通信“盲区”村寨，缩小数字服务可及性差距，为偏远地区发展数字经济创造条件。

与此同时，西宁省持续推进数字政务建设，按时办结率达99.83%，网上受理率超过92%，群众满意度超过96.15%，行政服务效能显著提升。

坚持以人民和企业为中心，以实际成效为衡量标准，第57号决议正在各地逐步落地见效，推动经济发展向以知识、技术和创新为核心的增长模式加快转型。（完）