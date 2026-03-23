第57号决议：各地方落实工作取得显著实质成效

在落实关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的过程中，广宁省通过构建与创新及数字化转型相结合的总体发展模式，率先将发展导向落到实处。该省正在研究制定“数字经济与自由知识经济区”方案，规划面积近2.64万公顷，横跨10个乡坊，包含三个功能分区。



第一分区侧重于人工智能（AI）的研究与开发及高素质人力资源培训。第二分区基于“数字孪生”（Digital Twin）模式发展智慧治理功能，同时形成示范行政中心、备用数据中心系统、工业及物流服务业。第三分区则集中发展半导体和电子元件等高科技制造业。



在构建发展空间的同时，广宁省还实施了至2030年数字化转型战略，以数字政府、数字经济和数字社会为三大支柱。此外，还包括数字基础设施、数字数据、数字平台、信息安全与网络安全、数字人力资源及创新生态系统等基础支柱。



在执行过程中，广宁省确定以都市管理、海洋经济和物流为重点领域，从而将科技发展和数字化转型与当地支柱产业紧密结合。选择这些重点领域旨在提高投资效率，并为在实践中形成技术应用模式创造基础，助力数字化经济发展，并提升该省在未来阶段的竞争力。

芹苴市库劳容县公共行政服务中心人员正在办理行政手续。图自越通社

在胡志明市，第57号决议的落实背景是该市拥有巨大的科技潜力，但在科研成果转化和商业化方面仍存在局限。



因此，该市实施了“由国家财政形成的科研成果与知识产权商业化激励政策”试点方案，旨在破解发展瓶颈。根据该方案，国家可资助高达50%的产品完善经费，并开展从技术完善、鉴定、市场测试到企业与市场对接的全方位支持活动。该方案还扩大了将科研成果开发权授予组织和个人的机制；同时采用透明的管控机制，接受科研及商业化过程中的受控风险。



与此同时，在芹苴市，落实第57号决议被确定为科技发展、创新及数字化转型过程中的核心任务，并与当地经济增长目标相结合。



在基础设施方面，各部门及地方已接入专用数据传输网络，确保通信畅通安全。此外，芹苴市已投入运营“科技、创新与数字化转型咨询及服务供应区”（CASIC Services Hub）和“地方创业创新区”（CASIC Local Hub）等两个创业创新区。同时，芹苴市正在制定“九龙江三角洲区域级创业创新中心”方案，以提升创新支持能力。



各地落实第57号决议的过程表明，将主张政策具体化为贴合实际条件的任务与方案已成为趋势。各地方的主动与积极作用，正推动科技、创新和数字化转型日益深入生活，为各地方乃至全国在新阶段的发展做出切实贡献。（完）





