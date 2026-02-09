第57号决议：半导体产业扶持政策

越南半导体产业虽仍处于起步阶段，但在整个政治体系协同推动以及有关科技、创新和数字化转型的一系列战略决策的支持下，正取得显著进展。多个巨额投资项目相继落地，同时人才培养规模也不断扩大，国家级半导体产业生态体系正逐步形成。



政策优势



越共中央政治局关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，政府总理关于战略技术的第1131/QĐ-TTg号决定，以及关于国家半导体产业发展战略的第1018/QĐ-TTg号决定明确到2030年越南拥有10座先进测试与封装工厂，为越南半导体产业注入新的发展动力。



近年来，越南持续吸引来自英特尔（Intel）、三星（Samsung）、安靠（Amkor）、哈纳美光（Hana Micron）等全球领先科技集团的巨额投资项目；Viettel、FPT、VNChip等越南本土企业也积极参与其中。1月16日， 越南军队电信工业集团（Viettel）在和乐高科技园区动工建设越南首座32纳米制程半导体芯片工厂，预计将于2028年投入试生产。



1月28日，FPT集团宣布成立先进半导体芯片测试与封装工厂。这是越南首座由本土企业主导的芯片测试与封装工厂，旨在落实国家关于掌握核心技术和自主可控技术方面的重大战略方向，推动越南更深地融入全球供应链。



越南科学技术部副部长裴黄方指出，凭借战略性的地缘政治位置、地处东南亚中心且毗邻全球主要芯片制造中心等潜力和优势，越南正迅速承接全球供应链转移。此外，较高的经济开放度以及覆盖面广的自由贸易协定网络，也为科技企业开展投资与合作铺平道路。



此外，越南电子制造业规模较大，2024年硬件出口额超过1320亿美元；同时具备年轻且充足的劳动力队伍，目前约有190万人从事科技领域工作，并拥有7000多名芯片设计工程师。



提交越共十四大的文件明确指出，科技、创新和数字化转型是实现快速可持续发展的关键动力。其中，发展并掌握半导体产业等各种战略技术，被视为提升国家自主能力、竞争力及其在全球价值链中地位的重要支柱。



半导体“竞赛”的人才支撑



为推动半导体产业发展，人力资源被视为至关重要的因素。越南政府已批准《至2030年半导体产业人力资源发展计划》，其中设定2030年前培养出至少5万名具有本科及以上学历的半导体人才的目标。



据越南教育培训部数据，目前约有35所高等院校参与半导体微芯片技术人才培养工作。预计未来2至3年，这一数字还将显著增加。预计到2027年，这些院校继续培养1000名工程师，使相关专业在校学生总数达6000人左右。



为保障半导体领域的人才培养质量，越南科学技术部近日发布第30/2025号通告，放宽相关条件，允许企业进口使用年限在20年以内的半导体生产设备与机械。（完）