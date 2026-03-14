第57号决议：《国家人工智能道德准则框架》颁布

在FPT Schools岘港机器人公开赛上，学生们体验机器人操控。图自越通社

越南科学技术部部长近日签发关于颁布《国家人工智能道德准则框架》的第05/2026/TT-BKHCN号通知。该框架旨在引导人工智能（AI）的研究、开发与应用朝着安全、负责任且服务于人类、社区和社会利益的方向发展。该通知自2026年3月10日签署之日起正式生效。

根据该通知，《国家人工智能道德准则框架》规定了组织和个人在人工智能系统研究、开发及部署过程中的相关要求。其中强调，人工智能的开发与使用必须确保安全性、可靠性，不得危害人类的生命、健康、名誉、尊严和精神生活。相关组织和个人有责任从设计源头构建安全系统，预判可能产生危害的情景并制定相应的预防措施。同时，必须针对数据、模型及输出结果质量标准；在系统部署前，需建立内部测试、确认与审核机制。

该道德框架还要求，必须确保人们对人工智能系统所有决策和行为的控制权与干预能力，并与系统的影响程度相匹配。此外，相关组织和个人需要建立反馈接收、错误发现与修复机制；针对系统运行偏离预设或遭到滥用的情况制定应急预案。与此同时，必须采取系统安全防护措施，以预防、发现并阻断入侵、获取控制权、数据投毒、模型投毒、对抗性攻击、漏洞利用、数据泄露或滥用人工智能系统等行为，确保数据、模型、算法及相关基础设施的机密性、完整性和可用性。



《国家人工智能道德准则框架》还明确规定了在人工智能开发与使用过程中，必须尊重人权与公民权利，确保公平、透明及非歧视的要求。据此，相关组织和个人必须采取相应的审查措施，以确保人工智能系统不侵犯隐私权、个人数据、自由意志、信息获取权、平等受待权以及法律规定的其他合法权益。



与此同时，需识别并减少数据偏差、模型偏差及运行偏差；充分考虑人工智能对儿童、老年人、残疾人及其他弱势群体等容易受损群体的影响。

此外，《国家人工智能道德准则框架》鼓励朝着促进社会利益、包容性发展及可持续发展的方向开发与应用人工智能；鼓励在人工智能的研究、开发与应用过程中推动创新创意并履行社会责任。



《国家人工智能道德准则框架》将于每三年进行一次定期审查与更新，或在技术、法律及管理实践中发生重大变化时进行更新。



《国家人工智能道德准则框架》的颁布有助于落实越共中央政治局关于国家科学技术发展突破、创新创意及数字化转型的第57-NQ/TW号决议的精神，同时也适用于自2026年3月1日起生效的《人工智能法》。（完）