第57号决议为新发展阶段奠定坚实基础

经过一年实施，第57-NQ/TW号决议已真正落地生根，从认识到行动、从城市到基层均发生显著变化，为新发展阶段奠定了坚实基础。



连接资源，孵化创意



越南拥有众多科学技术和改革创新倡议，但较为分散，缺乏有效的连接、评估和转化为产品或政策的机制。面对这一现实，国家科学技术发展基金建立了科学技术与改革创新创意门户——一个连接创意提出者、评估专家及接收与开发组织的开放式数字平台。



该门户旨在接收来自社会各界的创意，确保评估客观透明，紧密对接企业、地方和管理部门的实际需求；同时促进知识产权保护、应用和商业化。整合越南全球人工智能专家网络有助于以现代化方式提升创意分类和处理质量。



落实第57-NQ/TW号决议，河内市确立了构建全面创新生态系统的方向，其中对制度、空间、数据和人才进行了根本性重组。



发展科学技术、改革创新和数字化转型是整个政治体系的共同责任。

河内市委书记阮维玉

首都持续发挥引领作用，推出了由市、企业及院校共同投资的河内创新网络，包含7个中心，打造连接资源、孵化创意、产品商业化及支持创业的基础设施。2025年，河内在省级创新指数排名中位居全国首位，在52个分项指标中的18项领先；25.2%的企业开展了创新活动。



金瓯省成立了创新创业中心，致力于发展知识经济。该中心专注于孵化初创企业、培训人才、提供技术支持、法律与知识产权咨询、连接投资和政策参谋，推动九龙江三角洲区域创新生态系统建设。



打造具备引领能力的技术企业



在2025年越南技术企业发展国家论坛上，越南政府副总理胡国勇强调，必须发展掌握核心技术的技术企业，形成具备引领国内市场和进军区域及国际市场能力的大型企业。这是第57-NQ/TW号决议的重要目标。



截至2025年12月，Viettel已建设3万个5G基站。图自Viettel

落实第57号决议，许多大型企业确认“越南制造”是新的发展思维，从代工转向掌握设计、技术和价值链。越南军队电信集团（Viettel）董事长曹德胜表示，Viettel致力于发展高科技产业，掌控5G、半导体芯片、人工智能等战略技术，为保障国家安全做出贡献。



为实现在2030年前完成全国5G网络覆盖的目标，Viettel已成功测试5G Advanced网络，速度超过7.3 Gbps，是目前独立组网（SA）5G的6倍，为新型数字服务奠定基础，并为6G发展铺平道路。截至2025年12月，Viettel已建设3万个5G基站，室外覆盖率达90%，室内覆盖率达70%。



与此同时，越南邮电集团（VNPT）也掌握了数字基础设施和核心技术生态系统。FPT集团则以“越南制造”为准则，重点投资人工智能、数据、网络安全和半导体领域。



2026年，越南科学技术部确定将继续突破体制瓶颈，有效调动资源，大力转向构建型思维，并聚焦于战略技术领域。（完）