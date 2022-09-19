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第54届东盟经济部长会议：促进东盟与伙伴之间的合作
在东盟与美国经济部长磋商会上，双方对《美国—东盟贸易和投资框架协定》(TIFA)、《2021-2022年美国—东盟扩大经济合作倡议》(E3)、以及“东盟-美国互联互通计划”、“通过创新、贸易和电子商务（IGNITE）促进东盟包容性增长计划”等实施进展给予肯定。会议通过了2022-2023 年 TIFA 协定和 E3 倡议。
作为美国在地区的主要贸易伙伴，越南支持并愿为东盟与美国达成的倡议落到实处作出贡献。越南呼吁美国在能源转型、数字化转型等潜力领域加强合作。
在东盟与欧盟、日本、澳大利亚、新西兰经济部长磋商会上，各位外长共同核查了各项合作协议执行情况并讨论了今后合作计划方向。
越南代表在上述磋商会上积极建言献策，其中包括为促进东盟与澳大利亚和新西兰之间的经贸合作提出意见，为越南乃至东盟带来实实在在的利益。
对于《东盟与澳大利亚、新西兰自由贸易协定》（AANZFTA）升级问题，越南强调了协定升级的重要性，诸如将为各方带来更高附加值，巩固区域供应链、为疫后复苏和促进可持续发展做出贡献等。
此前，9月17日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）部长级会议和东盟与中国、加拿大、东北亚3国和中国香港之间的经济部长级磋商依次召开。
在RCEP会议上，东盟和各伙伴经济部长共同讨论了近年来地区和世界经济形势，并对2023年经济形势进行预测，更新新冠肺炎疫情后经济复苏情况，讨论RCEP、东盟-中国自由贸易区 (ACFTA)、《东盟-中国香港自由贸易协定》(AHKFTA)和《投资协定》(AHKIA)）等各项自由贸易协定实施情况以及《东盟与加拿大自由贸易协定》（ACAFTA）谈判进展。
关于东盟与中国的合作，各位部长一致同意通过《东盟-中国关于疫后复苏合作的部长级联合声明》和《关于加强东盟与中国自由贸易区（ACFTA）的可行性研究报告》，为今后《中国与东盟自贸区协定》升级谈判确定方向。
东盟与中国、日本和韩国 (ASEAN +3) 经济部长会议对东盟加三关于缓解疫情对经济影响的行动计划以及关于经济合作计划（2021-2022年）取得的进展给予充分肯定。
各国部长通过了《2023-2024年东盟加三经济合作计划》，鼓励各国进一步加强合作，促进贸易投资，支持微中小企业，实现数字化转型，推动贸易便利化，加强供应链对接等。
在与香港（中国）举行的磋商会上，与会代表注意到香港对RCEP协议的关注，并宣布在加入RCEP条款生效后，RCEP执行联合委员会将讨论这一问题。
此外，各位部长还与东亚商务理事会（EABC）举行座谈，以促进区域贸易投资，推动疫后经济复苏等。（完）