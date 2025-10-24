第47届东盟峰会：东盟各国审议筹备工作

据越通社驻吉隆坡记者报道，10月24日，在马来西亚吉隆坡举行的东盟高级官员会议（SOM）框架下，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江与东盟各国副外长及高级官员共同审议第47届东盟峰会及系列相关会议的筹备工作。

第47届东盟峰会及系列会议将于10月26日至28日举行，这是马来西亚担任2025年东盟轮值主席国期间的重点活动之一。东盟十国领导、东帝汶领导，以及东盟对话伙伴国、主席国的嘉宾和联合国秘书长等将出席。

会议期间将举行多场高级别会议与活动，与会代表将就加强合作、深化互联互通、有效挖掘新增长动能及应对新兴挑战等方向进行讨论和达成共识，为地区及全球和平、稳定与发展作出贡献。值得关注的是，预计东盟将在本次峰会上正式接纳东帝汶为第11个成员国，开启东盟发展历程的新篇章。

各国领导人还将签署、通过或采纳近80份文件，涉及东盟内部及东盟与伙伴国在经济、贸易等重点领域的合作。

邓黄江高度评价马来西亚作为主席国的周密筹备，并强调越南将继续与各成员国紧密协作，确保系列会议取得圆满成功并达成务实成果。

借此机会，邓黄江还与各国就加快推进东盟共同体建设、在东帝汶入盟后提供支持、扩大《东南亚友好合作条约》（TAC）适用范围、审议东盟与伙伴国合作进展及提升东盟主导机制运作效能等议题交换意见。

东盟高级官员会议拉开了第47届东盟峰会及相关系列会议的序幕。按议程，东盟外长会议及东盟外交经济部长联席会议将于10月25日举行。（完）