第46届东盟峰会：东盟高官审查会议筹备工作

会上，各国代表就原越南国家主席陈德良逝世向越南党、国家和人民表示最深切的慰问，表示高度重视对陈德良在越南加入东盟初期对本地区和东盟所作出的贡献。

按计划，第46届东盟峰会及相关高级别会议将于5月26日至27日在吉隆坡会议中心举行，东盟成员国、东帝汶、海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）成员国和中国等国家领导人出席。各国领导人将深入探讨加强区域内合作、扩大与合作伙伴对接、提高经济自主能力、寻找新合作动力的方向和措施。

本次峰会的一大亮点是东盟领导人将签署题为“东盟2045：我们共同未来”的《吉隆坡宣言》，并通过了《2045年东盟共同体愿景》和政治安全、经济、文化社会和互联互通等战略。这些文件将是全面、总体的指导性文件，为未来二十年区域互联互通奠定坚实基础。

东盟高官会各国代表团主席强调，将继续密切配合，确保会议成功举行并取得诸多务实成果。会上，杜雄越和各国代表就东盟共同体建设进程、支持东帝汶成为东盟正式成员国、开展东盟与伙伴国的具体合作、提升东盟主导机制效果等诸多重要内容进行了深入讨论。

当天下午，杜雄越受政府副总理兼外交部部长裴青山的委托出席关于落实缅甸问题五点共识的非正式扩大磋商会。会上，他强调，越南同各成员国密切配合落实五点共识，并提出一系列措施，以提高今后阶段落实效率。

5月25日，越南政府副总理兼外交部长裴青山将率领越南代表团出席东盟外长会议（AMM）、东盟政治安全共同体（APSC）理事会会议、东盟协调理事会（ACC）会议和东盟—海湾合作委员会外长会议。（完）