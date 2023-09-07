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第43届东盟峰会：越南总理范明政出席东盟+3领导人会议及东盟与美国和加拿大领导人会议
在第26次东盟+3领导人会议上，越南总理范明政发言强调，东盟+3需要协调，大力推动经济、贸易、投资交往和地方互联互通；建议东盟+3拓展合作领域，特别是数字化转型、数字经济、电子商务、Fintech金融科技、人工智能（AI）、绿色金融、绿色科技等领域，为包容性增长注入动力，迈向可持续发展、给人民带来切实利益。
范明政总理指出，需要进行协调，以确保每个国家和整个地区在任何情况下的粮食安全；申明越南愿协调推进湄公河-澜沧江、湄公河-日本、湄公河-韩国等合作框架，为湄公河次区域的可持续发展作出切实贡献。
在第11次东盟-美国领导人会议上，美国副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）肯定了美国对东盟和地区的坚定和长期承诺，支持东盟发挥核心作用，强调双方利益共享、优先事项和长期愿景，携手应对共同挑战。美国副总统表示将在华盛顿设立东盟-美国中心，为东盟与美国人民、企业和学者之间的交流创造条件。
会上，越南政府总理范明政表示，东盟与美国正在进入合作新时代，并于2022年底建立全面战略伙伴关系框架，需要协调落实有效、实质性、互惠互利的关系。范明政总理强调，要尽快使经贸合作成为支柱，科技创新成为东盟—美国全面战略伙伴关系的动力。
范明政总理要求美国推动合作，支持越南应对气候变化、落实《公平能源转型伙伴关系宣言》，同时通过湄公河-美国伙伴关系机制继续支持湄公河次区域的发展，其中包括确保越南九龙江三角洲地区的可持续发展的各项努力。
在东盟-加拿大领导人会议上，双方同意通过关于正式建立东盟—加拿大战略伙伴关系的联合声明。加拿大总理贾斯廷·特鲁多(Justin Trudeau)申明高度重视与东盟的关系，大力支持东盟的核心地位，致力于加强在本地区的接触和存在，强化国际经济原则，为和平、稳定、合作和发展作出积极贡献。
越南政府总理范明政在会上强调，现在正是将东盟与加拿大关系提升为战略伙伴关系、开启合作新时代的适合时机，并申明越南将积极与各国协调，将承诺转化为与新时代相符合的务实具体行动。
会议通过了《危机时期加强粮食安全和营养合作宣言》。
此外，在上述会议上，越南政府总理范明政和东盟各国领导人要求东盟合作伙伴支持东盟在东海问题上的共同立场，全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）并尽快达成符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS-1982）的更加有效和实质性的《东海行为准则》（COC），将东海建设成为和平、稳定、合作、发展的海域。东盟各伙伴代表申明支持东盟的作用、努力和立场，承诺密切合作，促进地区和平、安全、稳定与发展。（完）