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第43届东盟峰会：越南为东盟的发展作出积极贡献
同时，范明政总理率领越南高级代表团出席第43届东盟峰会这一事继续彰显了越南在东盟各个进程中的积极、有效的贡献。
* 东盟稳步前行
东盟于1967年8月8日正式成立。自1967年8月8日诞辰以来，东盟证明了其在使东南亚成为和平、繁荣与稳定的地区，从一个经济落后的地区发展成为促进增长和全球一体化的火车头等方面的重要作用。
东盟已成功建造一个加强各国对话、建立互信、加大合作、预防事故、解决争端和分歧的环境，从而为地区和平、稳定与安全做出了积极贡献。由东盟发起和引领的各场论坛和机制吸引了许多合作伙伴的积极参与。
* 第43届东盟峰会的四个关键问题
题为“东盟要旨:增长的中心”(ASEAN Matters: Epicentrum of Growth)的第43届东盟峰会及相关会议将从2023年9月5日至7日在印尼首都雅加达召开。
预计，第43届东盟峰会及相关会议期间，东道国印尼向迎接22个国家领导人和若干国际组织领导前来出席。印尼外长蕾特诺·马尔苏迪表示，这是有史以来规模最大的东盟峰会，有东盟11个国家（10个成员国和一个观察员国家）以及东亚峰会许多成员国的参与。此外还有孟加拉国和库克群岛两个嘉宾国。
预计，第43届东盟峰会及相关会议将关注四个重点，包括为东盟的长期愿景奠定基础，使东盟以更强的韧性应对挑战，使东盟成为经济增长的中心，将印太地区打造成为和平与繁荣的地区。
*越南为东盟的发展作出积极贡献
越南于1995年7月28日正式加入东盟。迄今，作为一个成员国并担任该协会的多项重任，越南一直展现出了其核心引领作用，为东盟的发展作出了显著贡献。
越南还为东盟确定出目标、发展方向和作出重大的决策部署贡献了重要力量。其中包括制定并通过多项重要文件，如：《2020年东盟远景》、《东盟宪章》、《2025年东盟共同体远景》等。东盟的许多合作机制中标志着越南的显著倡议和积极贡献。
越南同其他成员国积极、主动地推动在政治、经济、文化社会等各大支柱上的共同体建设进程，特别是优先加强东盟互联互通，扩大与世界各合作伙伴之间的关系。通过与东盟的合作，越南证明了其是东盟共同体、地区和全球的负责任成员国。
越南还在扩大并促进东盟与各伙伴之间的合作方面起着重要作用。
越南多年来做出的贡献得到了东盟的认可。越南始终与其他成员国一道同行，为巩固并发挥东盟对和平、稳定与发展的责任和声音做出积极贡献。
政府总理范明政率领越南高级代表团出席第43届东盟峰会及相关会议之行具有重要意义，有助于向东盟和国际友人传递出越南党、国家和政府有关致力建设一个友好合作、深度融入、积极高效地参与地区各个进程，为“东盟要旨:增长的中心”主题作出重要贡献的越南形象的信息。（完）