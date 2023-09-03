第43届东盟峰会：“硕果”与越南印记

阮海鹏大使在谈到越南在其中的印记时表示，2023年，越南本着积极主动、负责的精神，为东盟会议取得全面成功作出了许多重要贡献。东盟团结精神和为东盟共同体建设作出切实有效贡献的决心正是越南今年希望传达的信息。

阮海鹏大使表示，本着上述心态，越南取得了许多重要成果。首先，越南始终希望建立一个团结、统一、发展、强大和在维护东南亚乃至亚太地区和印太地区和平稳定环境中发挥核心作用的东盟。团结一致、独立自主、坚韧不拔、自力更生和充分发挥核心作用等因素是铸就东盟成功的根本价值观。

其二，越南与各国一道努力推动东盟共同体建设进程，保持东盟团结，发挥东盟核心作用，强化东盟在国际和地区问题上的原则立场。越南的建议被评为具有和谐、平衡的因素，既有助于协调各国之间的分歧，也有助于促进区域内合作以及东盟与其伙伴之间的合作。这彰显更加积极主动、负责任地参与东盟合作的越南形象。



其三，越南的重要印记之一是在体制机制、基础设施和人力资源三个方面促进区域互联互通，以消除合作瓶颈，激发发展潜力，实现东盟的增长目标。范明政总理在第42届东盟峰会上强调，这是为东盟未来几十年的发展注入更强劲的动力的三大突破口。东盟的核心精神是建设以人为本和以人作为目标和动力的东盟共同体，越南努力缩小东盟内部的发展差距。越南的这些印记得到了各国的关注、支持和赞赏。



应印度尼西亚总统、2023年东盟主席佐科·维多多的邀请，越南政府总理范明政将于9月4日至7日率领越南代表团出席在印度尼西亚雅加达举行的第43届东盟峰会及相关峰会。

政府总理范明政率领越南高级代表团出席第43届东盟峰会及相关会议之行具有重要意义，有助于向东盟和国际友人传递出越南党、国家和政府有关致力建设一个友好合作、深度融入、积极高效地参与地区各个进程，为“东盟要旨:增长的中心”主题作出重要贡献的越南形象的信息。（完）