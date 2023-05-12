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第42届东盟峰会：范明政总理出席非正式会议并发表重要讲话 圆满结束访问印尼之旅
各国领导人就国际和地区问题深入交换意见，重申东盟的原则立场，强调东海和平、安全与稳定的重要性，推动东盟全面、有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并努力根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），制定实质性、有效的“东海行为准则”（COC）；支持和推动东盟在支持缅甸方面发挥作用，推动五点共识的有效落实；共同关注俄乌冲突的后果，强调遵守《联合国宪章》和国际法的基本原则。
范明政总理表示，东盟历经半个多世纪的发展，东盟从未像今天这样处于有利的地位，同时也面临诸多方面的挑战。
在此背景下，范明政总理强调东盟需要动态适应并增强自身实力，以确认其战略价值。 东盟需要加强团结统一，秉持独立、自强、自立的精神，充分发挥核心作用，保持与伙伴关系的战略平衡，营造和促进对话、合作、协商、建立信任的文化。
范明政总理谈到国际和地区形势时，对日益激烈的大国战略竞争持共同的看法，并强调最重要的是东盟成员国需要加强团结，发挥责任精神和集体精神，致力于共同的目标，协调国家利益与协会利益。
范明政总理重申了东盟在共同关心的地区和国际问题上的原则立场时强调，维护东海和平、稳定、安全、航行和飞越自由是所有国家的利益和责任。
范明政总理建议，东盟尽管困难重重，仍有必要坚定支持缅甸全面落实“五点共识”的目标；支持印尼东盟轮值主席国和特派员发挥先锋作用，引领东盟实现上述目标。东盟要本着客观、平衡、负责任的态度处理俄乌问题，与伙伴国配合，尽量减少与地区冲突的影响，共同为地区和平、稳定、合作与发展作出积极的贡献。
5月11日上午的会议圆满结束了第42届东盟峰会的活动日程。会议结束后，越南政府总理范明政和越南代表团离开纳闽巴焦启程回国，圆满结束了访印之旅。（完）