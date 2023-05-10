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第42届东盟峰会：范明政总理会见文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚
两位领导人一致同意加强高层交往与接触，为落实《2023-2027年越南-文莱全面伙伴关系行动计划》奠定基础。双方也一致同意，以油气、化工、清真产品、旅游等四大领域合作为重点，拓展潜力领域合作，推动两国贸易向多元化、平衡方向发展。
范明政总理建议，文莱为越南商品进入该国市场创造更多优惠条件，包括符合清真标准的农产品和水产品；尽快签署两国农渔业合作谅解备忘录；有效维护支持渔业活动的热线；为越南企业参与文莱的建设项目和提供油气技术服务项目创造有利条件。范明政总理高度评价文莱国立大学的越南语培训模式，希望文莱推广这一模式，加强两国教育合作。
双方承诺保持密切磋商，携手共建团结一致、坚韧不拔、可持续发展的东盟共同体。
值此机会，范明政总理向文莱国王和王后转达了越共中央总书记阮富仲和越南高层领导人的问候；转达了越南国家主席武文赏邀请国王和王后早日访问越南的口信。哈桑纳尔国王对此表示感谢并表示希望尽早访问越南。（完）
范明政总理建议，文莱为越南商品进入该国市场创造更多优惠条件，包括符合清真标准的农产品和水产品；尽快签署两国农渔业合作谅解备忘录；有效维护支持渔业活动的热线；为越南企业参与文莱的建设项目和提供油气技术服务项目创造有利条件。范明政总理高度评价文莱国立大学的越南语培训模式，希望文莱推广这一模式，加强两国教育合作。
双方承诺保持密切磋商，携手共建团结一致、坚韧不拔、可持续发展的东盟共同体。
值此机会，范明政总理向文莱国王和王后转达了越共中央总书记阮富仲和越南高层领导人的问候；转达了越南国家主席武文赏邀请国王和王后早日访问越南的口信。哈桑纳尔国王对此表示感谢并表示希望尽早访问越南。（完）