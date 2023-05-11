第42届东盟峰会：东盟领导人同意建立区域村庄网络

越通社驻雅加达记者报道，建立东盟村庄网络旨在为所有社群的参与提供一个平台，让他们的声音被人听到，为他们为发展做出贡献并从中受益提供机会；促进村庄之间的合作与对接，推动农村转型。



东盟村庄网络还为交流战略提供平台，从而改善数字基础设施、增加数字使用、提高数字素养和包容性，促进农村地区的数字创新；为农村产品更好地进入市场创造条件，进而进入区域和国际市场；同时在乡村社群加强东盟的特色。



为实现上述目标，东盟领导人同意指定东盟农村发展和减贫部长级会议以及其他相关东盟部长级会议调动各方资源，实现《2025年后东盟共同体愿景》目标和到 2030 年可持续发展议程。（完）