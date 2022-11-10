第41届东盟峰会：越南政府总理范明政强调了维护东盟团结、发挥内在力量的重要性

会议上，东盟领导人指出世界当前局势，疾病、自然灾害、气候变化、能源安全、粮食安全等非传统安全问题的复杂演变等，强调在当前情况下，巩固东盟团结和韧性是基本价值，其一致与东盟从过去到现在和未来连接和合作进程并行；一致同意东盟需采取总体措施、拥有战略视野和为解决当前各项挑战，推动可持续复苏、包容性增长、服务人民生活和利益做出负责任的贡献。

就东盟对外关系进行讨论时，各国领导人对东盟与各伙伴国的合作持续取得实质进展表示欢迎 ；认为需加强东盟的团结和核心作用，提高有东盟引领的机制效果，树立互信机制，为巩固开放、透明、包容性和基于规则的架构做出贡献。会议高度评价与各伙伴国的切实合作计划和项目为东盟共同体构建进程做出重要的贡献，为和平、稳定与可持续发展营造便利环境。

东海、缅甸、朝鲜半岛、俄乌冲突等问题受各领导人的关心和就此深入交换意见。各位领导强调了维持东海和平、稳定的重要性和各国对该工作的责任，强调充分和有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），早日达成有效、富有实质内容、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内国际法的“东海行为准则”。

各国还对缅甸局势和五点共识实施工作为达到期望的进展表示担忧。强调缅甸是东盟成员，各国一致同意继续援助缅甸渡过当前难关，支持东盟缅甸特使的努力和通过关于展开五点共识的决定。

越南政府总理范明政在会议上发表讲话时再一次强调了维护东盟团结、发挥内在力量、责任精神和坚持东盟各项原则等的重要性。这就是创造东盟吸引力的因素，体现在各伙伴关注和希望加强和提升与东盟合作关系级别。

范明政总理建议，为了进一步提高开展对外关系的成效， 需在为和平、安全与发展做出贡献的努力中加强与各伙伴国的配合，巩固内部战略性对接，让各伙伴国真正尊重和支持东盟的核心作用，通过由东盟引领的机制承诺与东盟长期合作。越南以东盟-韩国关系协调员国家的身份将同各国推动该关系深入和务实发展。

关于国际和地区问题，范明政总理强调了东盟在对待地区热点问题中需要本领、灵活、和谐和均衡，对东盟在东海、缅甸、俄乌冲突的观点表示赞同。范明政强调需巩固东盟在东海问题的原则立场，同时建议加强在保护海洋环境、向渔民提供人道援助、应对非法捕捞情况等领域加强合作。

范明政总理强调需在责任、分担和团结的精神上继续坚持实施五点共识，援助缅甸寻找渡过当前难关的可行性、可持续性的措施。范明政总理支持通过关于开展五点共识的决定，为帮助东盟提高有效援助缅甸能力做出重要的贡献。

范明政总理同时强调需主动援助和建议缅甸有关各方体现其责任心和合作善意，从而促进有效和全面实施五点共识，致力于缅甸稳定和发展的未来 ，致力于缅甸人民的幸福和利益，致力于东盟的团结、形象和信誉。

范明政总理还对俄罗斯-乌克兰冲突表示担忧，高度评价和平的价值，强调尊重独立、主权和领土完整就是国际关系生活的基础原则，是建造国际和平和安全的先决条件。（完）