新闻
第40届东盟峰会：致力于一个团结韧性的东盟共同体
各国领导人高度评价了柬埔寨主席国在引领和引导东盟合作中所作出的努力，包括提出了《东盟领导人关于“东盟行动：共同应对挑战”的愿景声明》、《东盟成立55周年宣言》、关于激发女性商业潜力的第二届东盟女性领导会议，东盟全球对话等重要倡议。
东盟在过去一年中所取得的成就是韧性和适应性的鲜明例子。各国重申，东盟在过去、现在和未来取得成功的关键是所有成员国为维护东盟的统一和核心地位所做的努力和决心。
各国领导人欢迎构建《2025年东盟共同体愿景》的努力，强调《东盟2025:携手前行》文件对未来十年东盟合作与一体化的重要性和意义。
各国一致认为，《愿景》需要有继承性、延续性和更新新出现的趋势和问题，确保东盟在新背景下的作用。各国领导人还一致同意通过各项建议，提高东盟的运作效率，加强跨部门和跨支柱的协调，并指派相关机构尽快落实。
东盟各国发表了关于东帝汶加入东盟的宣言，原则上同意接纳东帝汶为东盟第11个成员国，授予东帝汶观察员地位并指派东盟互联互通协调委员会制定东帝汶加入东盟路线图，并提请第42届东盟峰会审议决定。
东盟各国领导人高度评价东盟秘书长林玉辉在过去5年内为东盟共同体建设所作出的切实贡献和努力。会议一致同意任命高金华（Kao Kim Hourn）先生为新一届东盟秘书长（任期2023~2027年）。
越南政府总理范明政在会议上发表讲话强调，越南愿意同柬埔寨和东盟各国配合，确保会议的成功举行。范明政总理表示，东盟的55年发展历程显示，团结是东盟取得成功的决定性因素，也是在当前形势下保持东盟稳定的力量源泉。范明政总理强调，面对困难和挑战，东盟更应发扬“共同体思维 共同体行动”、齐心协力、自立自强、主动应对一切挑战等的精神。
范明政总理表示，东盟应大力开放市场，消除贸易壁垒，共同打造新的增长引擎，赶上当前的转型大趋势，建议加强在尤其是新兴经济领域的职业培训合作，提高灵活高效的适应能力。
随着绿色发展的趋势，各国需要在发展数字政府、数字经济、绿色经济、循环经济、数字社会等方面加强合作，使数字化转型和绿色经济真正成为地区发展的新引擎。
范明政总理原则上支持东帝汶加入东盟，并授予东帝汶观察员地位。
对于地区和国际问题，范明政总理重申，东盟要发挥核心作用，推动《东海各方行为宣言》全面有效落实，努力构建高效、具有实质性、符合包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的《东海行为准则》（COC）。
会议结束时，东盟各国领导通过了东盟领导人关于“东盟共同努力，应对所有挑战”的愿景声明、《东盟成立55周年宣言》和《东盟领导人关于“2025年后东盟互联互通议程”的声明》等。（完）