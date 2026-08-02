第33次外交会议：外交赋能新时代发展

实现一万亿美元贸易目标

越南工贸部副部长阮生日新在会议发言时强调，近年来，经济外交和国际经济一体化进程取得了重要成果，为促进经济发展、拓展市场和提升越南国际地位作出了切实贡献。

阮生日新透露，截至目前，越南已签署并实施17项自由贸易协定（FTA），刚刚完成与欧洲自由贸易联盟（EFTA）的自由贸易协定谈判。2016—2025年阶段，越南进出口总额增长1.7倍，由1760亿美元增至4750亿美元。2025年贸易规模达9300亿美元，使越南跻身全球贸易规模最大的15个经济体之列。

特别是，2026年前七月，越南进出口总额已达6590亿美元，同比增长28%，为全年贸易总额正式突破历史性的1万亿美元大关奠定了基础。自贸协定的实施成效显著。截至目前，越南已签发超过120万份原产地证（C/O），涉及出口金额近1000亿美元，占全国出口总额的28%；越南对与欧盟、东盟—印度、东盟—澳大利亚—新西兰等自由贸易协定的优惠利用率保持在30%至50%的较高水平。

关于未来工作方向，越南工贸部提出了六项重点任务，包括促进经济外交工作创新创先，助力提升劳动生产率和科技能力；坚持以企业为中心，深入推进《2026-2030年进军国际市场计划》（Go Global计划）落地见效，推动市场和供应链多元化；创新贸易促进方式，力争取得扎实成效；构建涵盖经济、科技和国防的对外合作生态体系，吸引高素质人才、先进技术和战略资本；加强外交、经济、科技、国防安全等领域的协同联动；提升国家在贸易、能源和科技等领域的风险治理能力，在深化国际一体化的同时，切实提升国家战略自主能力。

拓展发展空间，使对外工作成为核心增长动力

河内市人民委员会主席武大胜在会议发言时指出，河内的对外工作已从传统友好合作转向服务经济发展的对外合作。目前，河内已与全球58个首都和大城市建立合作关系。2025年，河内吸引外国直接投资（FDI）总额达43亿美元，2026年上半年吸引35亿美元，占全年计划的75%。河内接待国际游客350万人次，同比增长36%。与此同时，首都河内的国际影响力也持续提升，不仅继续保持联合国教科文组织（UNESCO）授予的“和平之城”称号，还积极参与UNESCO创意城市网络和全球学习型城市网络。

河内市与越南外交部已签署《2026—2030年阶段协调机制》，把重点放在外交礼宾工作、经济外交、科技外交、文化外交与侨务工作相结合以及外交干部培训。

提升内生动力，增强经济韧性

越南财政部长吴文俊在会上指出，除经济增长外，国家财政基础和宏观经济稳定也持续得到巩固。预计到2026年底，越南公共债务占国内生产总值（GDP)比重仅为35%至36%，远低于法定上限，为财政政策提供了充足的调控空间。越南的国际地位也进一步提升。全球股市评级和排名机构富时罗素（FTSE Russell）将越南市场升级至次级新兴市场类别，多家国际信用评级机构也计划将越南国家信用评级提升至“投资级”(investment grade)。

吴文俊表示，财政部门认为，在新纪元的“融入国际”已不再只是吸引资金，而是要着力增强经济韧性，维护国家战略自主和自立自强。未来，财政部门将重点提高资金筹集效率；建设现代化、透明化、与国际标准接轨的资本市场；创新吸引外资理念，优先引进高科技项目，推动技术转移，促进本土企业融入全球价值链；加快推进财政领域数字化转型，加强金融科技（FinTech）和数字金融标准等领域的国际合作。

转变思维理念，构建两位数增长新模式

越共中央政策与战略部部长阮德忠表示，在全球科技、供应链和国际政治格局加速重构的背景下，想要实现两位数经济增长目标，必须建立以科技、人工智能和创新为驱动的发展模式。对外工作须通过三大战略方向成为构建这一发展模式的关键支柱。

第一，对外工作要着力拓展四大“新发展空间”，即科技空间、金融空间、创新空间和市场空间。

第二，要实现从“吸引资源”转向“汇聚资源”。

第三，要实现从“维护发展空间”向“构建国家发展能力”转变。

深化议会外交，引领多边论坛



越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将强调，越共十四大首次将对外工作与国防安全一道确定为重要且经常性任务。议会外交作为越南全方位外交三大支柱之一，充分发挥了政治纽带、法律桥梁和促进合作的重要作用。近年来，越南国会积极参与各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟大会（AIPA）、法语国家议会大会（APF）以及其他地区和国际议会论坛，为促进多边主义，维护国际法权威，依据国际法采取和平方式解决争端以及监督国际条约执行效率作出了积极贡献。

黎晋进上将指出，进入新发展阶段，议会外交应突破传统政治职能，着力赋能国家发展。

主动引导数字时代舆论

越共中央宣教部副部长潘春水指出，面对人工智能（AI）迅猛发展、虚假信息泛滥以及网络空间信息竞争日趋激烈等重大挑战，为实现越共十四大确定的国家对外工作目标，对外宣传工作必须统一中央到地方整个政治体系的对外宣传口径。宣传内容要紧扣对外工作的三大支柱，优先服务经济外交和科技外交。对外宣传要充分发挥软实力作用，传播越南文化价值，展现一个充满创造力、勇于担当的越南形象，同时面向海外越南人群体开展宣传，不断巩固大团结力量。

增强国家软实力

越南文化体育与旅游部部长林氏芳清表示，在当前国际形势快速演变、复杂多变的背景下，巩固和增强国家软实力显得尤为重要。这不仅有助于广泛传播越南文化价值，提升越南的国际地位、声誉和影响力，也为人类文明的多样性作出应有贡献。

为推动越南国家软实力在新时代得到更加广泛传播，林氏芳清建议创新对外文化理念与方式，在驻外代表机构建设具有鲜明越南特色的“越南文化空间”，继续发挥海外越南人社群和各类文化机构在传播越南文化中的积极作用，进一步提升越南在多边机制，特别是联合国教科文组织（UNESCO）中的引领作用。（完）