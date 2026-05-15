第33次东盟–新西兰对话：加快推进全面战略伙伴关系 致力于双方共同利益

2026年5月14日至15日，第33次东盟–新西兰对话在新西兰基督城（Christchurch）举行。东盟各国及新西兰的外交部副部长和高级官员出席了会议。作为2024年7月至2027年7月阶段东盟–新西兰关系协调国，东盟高官会（SOM）越南代表团团长、越南外交部副部长邓黄江与新西兰外交贸易部副部长格雷姆·莫顿（Grahame Morton）共同主持了对话。

在对话中，各国代表全面评估了过去一段时间东盟与新西兰的合作情况，就进一步推动双方未来关系的方向和措施进行了交流，并就共同关心的国际和地区问题展开了讨论。

各国代表高兴看到东盟–新西兰关系继续保持积极发展势头，2012-2025年阶段行动计划中100%的行动已得到落实。各国高度评价2025年将双方关系提升为全面战略伙伴关系的意义，不仅注入了新动力，也为进一步加强在“和平、繁荣、人民、地球”四大支柱上的合作确立了目标和方向。

关于国际和地区问题，东盟各国与新西兰均对快速、复杂演变的世界局势深表关切。特别是中东地区的冲突，对所有国家产生深远而全面的影响，导致能源和多种必需品的供应链中断，直接影响到能源安全、粮食安全以及民众的生活。

在此背景下，对话会一致同意，东盟与新西兰需要努力在四大支柱上有效落实全面战略伙伴关系框架。其中，双方需继续协调配合，高举多边主义和国际法旗帜，根据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的规定维护航行与飞越自由；同时，积极开展合作以应对网络安全与网络犯罪等挑战。

越南外交部副部长邓黄江强调，越南和东盟高度重视与新西兰建立的长期、可信赖的伙伴关系。在全面战略伙伴关系和2026-2030阶段行动计划的基础上，邓黄江副部长建议双方集中力量有效落实既定目标和优先事项，推动合作务实发展，符合于双方伙伴关系的新高度，为双方带来利益，同时有利于地区的和平、稳定与发展。

值此机会，邓黄江副部长与新西兰外交贸易部副部长格雷姆·莫顿（Grahame Morton）进行了会晤，就双边关系中的若干问题进行交流；拜会了新西兰环境部长兼妇女事务部长尼古拉·格里格（Nicola Grigg）。（完）