第33届东运会：越南体育代表团斩获84枚金牌

在第33届东南亚运动会期间，12月19日下午，越南体育代表团继续强势发力。在摔跤、拳击、有氧体操和国际象棋等优势项目中接连夺金，使越南代表团的金牌总数提升至84枚。



在男子自由式摔跤项目中，越南选手表现出绝对优势。范如维在57公斤级决赛中以10比1战胜菲律宾选手，夺得金牌。随后，阮友定在65公斤级比赛中同样以10比1击败菲律宾选手图博尔·罗米尔（Tubor Romil），成功登顶。



特别引人注目的是，越南选手陈必誉在74公斤级比赛中仅用32秒便击败印度尼西亚选手丹尼尔·加布里埃尔·托马斯（Daniel Gabriel Thomas），第六次荣膺东南亚运动会冠军。



在有氧体操项目中，由黄嘉宝、潘氏鸳儿、张玉艳恒、阮制清和邓志宝组成的越南队夺得团体金牌。



国际象棋继续成为越南体育代表团的“夺金重地”。在女子双人快棋决赛中，范黎草原与武氏金凤以1.5比0.5战胜印度尼西亚队，赢得当日第二枚金牌。此外，越南男子双人组合也在决赛中战胜马来西亚队，摘得金牌。



在拳击项目中，越南选手何氏玲在女子60公斤级决赛中通过点数优势击败东道主泰国选手，为越南队再添一枚金牌。



凭借当日下午取得的一系列优异成绩，越南体育代表团在奖牌榜上继续展开激烈角逐，而12月19日的比赛日被视为决定第33届东南亚运动会最终排名的关键比赛日。（完）



