第33届东南亚运动会：越南体育代表团强势突破，体操、法式滚球、跆拳道和空手道再夺多枚金牌

12 月 12 日下午，越南体育代表团在第 33 届东南亚运动会上继续迎来高光比赛日，在体操、法式滚球、跆拳道和空手道等多个项目中再添重要奖牌。



在体操项目中，运动员丁芳成以 12900 分的成绩夺得双杠项目金牌，力压印尼和泰国选手，成功卫冕其在第 32 届东运会上获得的冠军。这是越南体操队在本届东运会上的第 3 枚金牌，也是他个人第 12 枚东运会金牌。运动员琼南在女子平衡木项目中获得银牌。



法式滚球队也凭借运动员李玉才和吴润的默契配合再夺一金，使越南体育代表团的金牌总数提升至 20 枚。



运动员屈海南在空手道男子个人对打 -67公斤级决赛中以 6-1 战胜泰国选手 Chanchang，再夺一金。图自越通社

在格斗项目中，跆拳道和空手道连续为越南贡献 2 枚金牌。在跆拳道女子 73 公斤以下对抗赛决赛中，运动员薄氏谦表现强势，以 2-0 战胜菲律宾选手 Delo，为越南队拿下第 17 枚金牌。紧接着，在空手道比赛中，运动员屈海南在空手道男子个人对打 -67公斤级决赛中以 6-1 战胜泰国选手 Chanchang，再夺一金。空手道项目还获得一枚银牌，由朱文德在男子 55 公斤级决赛中取得。



此外，跆拳道项目再添一枚银牌，运动员丁公科在男子 58 公斤级决赛中以 1-2 不敌东道主选手 Mahamad。空手道女子 55 公斤级组手项目中，阮氏妙璃以 3-5 惜败新加坡选手 Hafezan Marissa，获得银牌。



在五人制足球赛场上，越南女子队以 3-1 战胜印尼队，开局表现亮眼。（完）