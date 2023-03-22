第32届东运会：东盟各国代表团1.1万余人参加

柬埔寨旅游部长、东南亚运动会和东盟残疾人运动会筹备委员会（CAMSOC-CAMAPGOC）、柬埔寨奥林匹克委员会主席唐坤（Thong Khon）在3月21日举行的第32届东南亚运动会（和第12届东盟残疾人运动会）圣火点燃和火炬传递启动仪式上公布上述信息。



唐坤部长透露，柬埔寨将派遣1312人参加第32届东南亚运动会。泰国体育代表团以1755名成员成为成员数量最多的代表团，其次是印尼、马来西亚、新加坡、越南、菲律宾、缅甸、老挝、东帝汶和文莱。



唐坤强调，东盟所有成员国的体育代表团积极参加所有体育大项展现了地区各国之间良好的团结、友好与合作关系，同时还体现了各国对柬埔寨承办2023年东南亚运动会和东盟残疾人运动会的大力支持。



按计划，以“体育：和平生活”为口号的第 32 届东南亚运动会将于 5 月 5 日至 17 日在柬埔寨首都金边和暹粒、西哈努克城、贡布和白马4地举行，第12届东南亚残疾人运动会将于2023年6月3日至9日在该国举行。第32届东运会共有37个比赛项目，第12届东盟残运会共有13个比赛项目。（完）