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第31届东运会：马来西亚通讯社对越通社新闻网给予好评
Khaidzir Md Yunus接受越通社记者采访时表示，越通社已为第31届东运会做出了周密准备，并努力迅速、全面报道东运会相关新闻。他说，越通社提供的新闻不仅全面、齐全且图片画质清晰。
Khaidzir Md Yunus透露，该社已派遣部分记者赴河内报道第31届东运会，但由于比赛场地多，如果没有越通社的东运会新闻网，记者无法跟踪报道所有活动和比赛项目。通过该网站，包括在河内的记者和马来西亚总部的记者均能实时跟踪并更新有关马来西亚体育代表队的信息。
Khairdzir说，越通社的东运会新闻网页面易于访问且容易搜索。他高度评价越通社在设计这一特殊网站的倡议，并对越通社给予BERNAMA新闻社的支持表示感谢；对越通社社长武越庄和越通社为本届东运会的成功所作出的努力深表谢意。
马来西亚体育代表团共有654名运动员参加在越南举行的第31届东南亚运动会。在本届东南亚运动会上，马来西亚代表团参加 40 个大项中的 37项。截止5月18日上午，马来西亚体育代表团已获得23枚金牌、26枚银牌和55枚铜牌。（完）
Khaidzir Md Yunus透露，该社已派遣部分记者赴河内报道第31届东运会，但由于比赛场地多，如果没有越通社的东运会新闻网，记者无法跟踪报道所有活动和比赛项目。通过该网站，包括在河内的记者和马来西亚总部的记者均能实时跟踪并更新有关马来西亚体育代表队的信息。
Khairdzir说，越通社的东运会新闻网页面易于访问且容易搜索。他高度评价越通社在设计这一特殊网站的倡议，并对越通社给予BERNAMA新闻社的支持表示感谢；对越通社社长武越庄和越通社为本届东运会的成功所作出的努力深表谢意。
马来西亚体育代表团共有654名运动员参加在越南举行的第31届东南亚运动会。在本届东南亚运动会上，马来西亚代表团参加 40 个大项中的 37项。截止5月18日上午，马来西亚体育代表团已获得23枚金牌、26枚银牌和55枚铜牌。（完）