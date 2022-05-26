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第31届东运会：马来西亚媒体高度评价越南的举办工作
越通社驻吉隆坡记者报道，在标题为“精彩分成、热闹非凡、雄伟壮观的河内东运会闭幕式”的文章中，马新社（ Bernama）盘点了在河内美亭室内田径体育馆举行的第31届东运会闭幕式上的亮点。马新社记者对此次闭幕式表示印象深刻。
文章指出，第31届东运会在越南成功举行，马新社记者对越南运动员夺得205枚金牌的成绩印象深刻。
马来西亚星报（The Star）报道，越南成功举办第31届东运会，并在顶级赛事结束后与地区朋友们亲切作别。星报指出，在美亭室内田径体育馆的第31届东运会闭幕式在轻松愉悦的气氛中进行。来自不同国家的运动员一同沉浸在喜悦之中。
《新海峡时报》(New Straits Times)报道，在举办工作方面，东道国越南顺利举行了各场比赛，比赛上很少出现在前几届东运会上曾经发生的仲裁或争议问题。（完）
文章指出，第31届东运会在越南成功举行，马新社记者对越南运动员夺得205枚金牌的成绩印象深刻。
马来西亚星报（The Star）报道，越南成功举办第31届东运会，并在顶级赛事结束后与地区朋友们亲切作别。星报指出，在美亭室内田径体育馆的第31届东运会闭幕式在轻松愉悦的气氛中进行。来自不同国家的运动员一同沉浸在喜悦之中。
《新海峡时报》(New Straits Times)报道，在举办工作方面，东道国越南顺利举行了各场比赛，比赛上很少出现在前几届东运会上曾经发生的仲裁或争议问题。（完）